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Formula 1 / Son dakika

Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!

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Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Monakolu bir takım, gelecekte 'Monaco F1 Racing Team' adı altında Formula 1'e katılmayı hedefliyor ve Stefano Domenicali'nin son açıklamalarını olumlu buldular.

Monaco Increase Management'ın kurucusu ve işadamı Salvatore Gandolfo, yeni F1 takımıyla ilgili girişimin arkasındaki isim konumunda yer alıyor.

2019 yılında Gandolfo, Campos Racing'in tesislerini kullanan İspanyol merkezli, yeni bir Formula 1 takımıyla spora girebileceklerini açıklamıştı. O günden bu yana Liberty Media ile görüşme halindeydiler.

Şu anda Monaco F1 Racing Team Project adını taşıyan ekibin, gride bu yıl katılmak istediği biliniyordu ancak yüksek giriş ücreti nedeniyle bu fikir gerçeğe dönüşmedi.

Ancak Formula 1, yeni teknik düzenlemelerle birlikte, durumu kendileri için oldukça cazip hale getirmiş durumda.

Formula 1'e katılmak isteyen yeni takımlar, 2021'den itibaren seriye dahil olmak istiyorlarsa, toplamda 200 milyon dolar ödemek zorundalar. Ancak geçtiğimiz günlerde konuşan Stefano Domenicali, bu 200 milyon dolarlık sınırın değişebileceğini dile getirmişti.

Bu açıklama, herhangi bir garanti vermese bile Gandolfo ve arkadaşları için olumlu bir işaret oldu.

Domenicali'nin açıklamaları sonrası, pazartesi günü Gandolfo'nun şirketi Monaco Increase Management'ın internet sitesinde yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin 200 milyon dolarlık giriş ücretinden feragat edilebileceği yönündeki son açıklamalarının doğru yönde atılmış bir adım olduğuna inanıyoruz. Stefano ve FIA'nın tavrını takdir ediyoruz ve başvurumuzu sunmak için gerekli adımları atmaya hazırız." denildi.

Lauda yıllarında Ferrari'nin sportif direktörü olan ve daha önce Super Aguri'de de görev alan Daniele Audetto, projeye dahil olanlar arasında yer alıyor.

Şu anda Formula E'de Porsche için yarışan eski F1 pilotu Pascal Wehrlein ve Ganassi IndyCar sürücüsü Alex Palou, MIM tarafından yönetiliyorlar ve daha önce takımın potansiyel sürücüleri olarak adlandırılıyorlardı.

 
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Editör Mark Bremer

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