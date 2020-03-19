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Formula 1 / Son dakika

Monaco F1 pistindeki çalışmalar, kısıtlamalara rağmen devam ediyor

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Monaco F1 pistindeki çalışmalar, kısıtlamalara rağmen devam ediyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Mar 2020 12:19

Monako hükümeti, coronavirüs nedeniyle bu hafta yürürlüğe giren kısıtlamalara rağmen, Formula 1 pistinin inşa çalışmalarının yapılmasına izin veriyor.

Devlet destekli projeler, pandemi nedeniyle askıya alınacak. Ancak tünel çıkışındaki şikanın sonrasında gelen kısa Quai des Etats-Unis düzlüğü ile Tabac virajı arasındaki çalışmalar için bir istisna yapıldı.

Donanım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı Marie-Pierre Gramaglia, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu çalışma, Formula 1 yarışını erteleme veya iptal etme kararı çıkana kadar devam etmeli. Çünkü yarışın iyi şartlarda yapılma ihtimali var.” ifadelerini kullandı.

Monaco, 14 Mart’ta aldığı önlemlerle beraber kafe, bar, restoran, gece kulübu ve sinema gibi halka açık yerlerin bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını açıklamıştı. Ayrıca okulların da kapatıldığı belirtilmişti.

Pazartesi günü yapılan bir açıklamada, prenslikteki dokuzuncu COVID-19 vakasına yakalanan kişinin, Devlet Bakanı Serge Telle olduğu belirtilmişti.

F1 üyeleri, sezonun ilk yarışının 3 Haziran’daki Azerbaycan GP olacağını baz alarak çalışsa da, bundan önceki üç yarış olan Hollanda, İspanya ve Monaco henüz resmi olarak ertelenmedi.

Monaco’daki sorun, pistin hazırlanmasının uzun sürmesi. Bu süre, 8 Mayıs’ta tarihi araçlarla gerçekleştirilmesi planlanan yarış sebebiyle iki hafta uzadı.

Yarış organizatörü Automobile Club de Monaco, ofislerini kapattı. Ancak, pazartesi günü yaptığı açıklamada her iki etkinliğin de “planlandığı gibi gerçekleşmesinin beklendiğini” belirtti.

F1’den bazı isimler, yarışın ertelenmesi halinde Monaco’nun yeniden planlanmasının çok zor olduğunu belirttiler.

Yarış, F1 takviminde kalmak için para ödemeyen tek yarış ve bundan dolayı yoğun bir takvimde, daha kazançlı yarışlara odaklanılması öncelik olacaktır.

Takvim, bugün takım patronları, Chase Carey, Ross Brawn ve Jean Todt’un da katılacağı telekonferansta tartışılacak konuların arasında yer alacak.

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