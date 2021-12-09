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Formula 1 Haberler

Mol: “Verstappen, şampiyonluğu kazanmak için kaza yapmaz”

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Hollandalı yorumcu Olav Mol, 2021 F1 dünya şampiyonunu belirleyecek olan Abu Dhabi yarışında Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında adil bir mücadele olacağını düşünüyor.

Mol: “Verstappen, şampiyonluğu kazanmak için kaza yapmaz”

Hamilton’ın pazar günkü Suudi Arabistan GP’deki galibiyeti ardından şampiyonluk mücadelesi bu hafta sonu Yas Marina’da son bulacak.

Cidde’deki olaylı yarışta ikili arasında yaşanan temas ardından gerginlik oldukça arttı ve Verstappen’in 5 saniye cezasına ek olarak yarış sonrasında 10 saniye daha ceza almasıyla Mercedes zafere ulaşırken son yarış öncesinde puanlar eşitlenmiş oldu.

Ancak Ziggo Sport yorumcusu Mol, hakemlerin bu hafta sonu öncesinde neyin kabul edilebilir olduğu ve neyin olmadığını iki pilot için de netleştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Grand Prix Radio’ya verdiği demeçte Mol, “Brezilya’da ikisi de birlikte pistin dışına çıktılar ve biri ceza alırken diğeri almadı.”

“Ayrıca [Verstappen] yerini geri vermiş olmasına rağmen ona bu ceza verildi. Yarış yönetmeliklerinin her şeyi netleştirmesi gerekiyor.” dedi.

Hamilton’a kıyasla Verstappen’in fazladan bir galibiyete sahip olması, iki pilotun da yarışta finiş görememesi halinde Red Bull pilotu dünya şampiyonluğunun sahibi olacağı anlamına geliyor.

Bu durum, ikili arasında bir kazanın meydana gelebileceği konusunda endişelerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Fakat Mol, Mercedes olağan üstü bir performans artışı gösterip Hollandalı pilotun galibiyet şansını ortadan kaldırmazsa bunun yaşanacağını düşünmüyor. 

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the remainder of the field at the start
Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the remainder of the field at the start
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mol, “Şu anda öyle bir durum var ki Verstappen’in gerekli puana ulaşması için ikilinin kaza yapması yeterli oluyor. Eğer sıralama turlarında [Hamilton] 3 saniye daha hızlı değilse o [Verstappen], bunu yapmaz ama bunun olacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

İki takım için de şu anda hiçbir şey bitmiş değil ve Hamilton, son üç yarışı kazanarak sezonunun son yarışı öncesinde iyi bir momentum yakalamış bulunuyor.

Ancak Verstappen’in mükemmele yakın olan sıralama turları performansı, Red Bull’un hâlâ performans açısından rakiplerine yakın olduklarını gösteriyor ve Mol, Abu Dhabi’deki her seansın çok önemli olacağına inanıyor.

Mol, “İlk antrenmandan itibaren çok gerilimli olacak: Kim, nerede 0.1 saniye daha hızlı?”

“Aynı zamanda, birkaç yavaş virajın kaldırılmış olduğu yenilenmiş bir pistteyiz. Bu yüzden, daha az zaman kazanılabilecek, böylece her şey birbirine daha yakın olacak.” diye ekledi.

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