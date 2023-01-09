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Formula 1 Haberler

Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"

Hollandalı uzman Olav Mol'ün, Scuderia'daki 'mistik güçler' göz önüne alındığında, Frederic Vasseur'ün Ferrari takım patronluğu rolü için doğru kişi olup olmadığı konusunda şüpheleri var.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"
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Ferrari aralık ayında Vasseur'ün, hayal kırıklığı yaratan 2022 sezonunun ve Mattia Binotto'nun istifasını sunmasının ardından onun yerine takım patronu olarak takıma geldiğini duyurdu.

Ferrari iki yıldır gösteremediği yarış kazanma başarısını tekrar göstermiş ve Takımlar Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlamış olsa da, eski takım patronu Stefano Domenicali'nin deyimiyle bu durum İtalyan takımının üst düzey yöneticileri ya da taraftarları için 'yeterli değildi'.

Binotto, işine son verilmeden takımdan kendisi ayrıldı ve Vasseur, pazartesi günü Maranello'daki ilk resmi gününü kutladı.

Ancak Mol, Ferrari'nin doğru kararı verdiğinden o kadar da emin değil.

Motorsport.com tarafından Vasseur'ün bu zorlu göreve hazır olup olmadığı sorulduğunda Mol, "Bilmiyorum."

“Renault'dayken, Sauber'den daha büyük bir organizasyondaydı ve orada işler iyi gitmedi. Hatırladığım kadarıyla bunun başlıca nedeni politik meselelerdi."

“Belki de bu Ferrari'ye uyabilir."

“Eğer içerisinde politika olan bir takım varsa, o da takım içerisinde 'mistik güçler' olan ve alınan kararlarda etkisi olan bir ailenin yer aldığı Ferrari'dir."

“Fred'i bu açıdan kıskanmıyorum, son yıllarda büyümüş olabilir. Ona başarılar diliyorum." dedi.

Frédéric Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Vasseur 2016 yılında Renault ile anlaşarak genç sürücü serilerinden Formula 1'e adım attı. Ancak, takım yönetimi konusunda genel müdür Cyril Abiteboul ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından sezon sonunda istifa etti.

Vasseur bu konuda şunları söyledi: "Bunun nedeni takımın yönetiminde çok farklı görüşler olmasıydı, bu nedenle ayrılmamın mantıklı olduğunu düşündüm."

“Renault takımı için de, F1'de performans göstermek istiyorsanız; takımda tek bir lideriniz ve tek bir yolunuz olması gerekir. Eğer iki farklı görüş varsa o zaman takım içindeki işler yavaşlar."

“Geçen sezonun sonunda Abu Dhabi'den hemen sonra bir görüşme yaptık ve 2017 için en iyi anlaşmayı ve en iyi organizasyonu bulmaya çalıştık."

“Bir ya da iki hafta izin aldım ve ocak ayının ilk haftasında kararımı verdim. Ayrılmak çok daha doğruydu."

"Hayal kırıklığı yaşadım çünkü bu, bir evin temellerini inşa ederken ilk metrede durmaya benziyor. Ama sorun değil. Ben kararımı verdim."

Vasseur, Sauber'e 2017 sezonunun ortasında katıldı ve 2022'nin sonuna kadar bu pozisyonda kaldı. Ayrıca takımın Alfa Romeo ile ortaklığında ve Audi ile bağlantısında önemli bir rol oynadı.

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