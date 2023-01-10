Mol: "Perez, Red Bull için 'Bottas 4.0' olmak zorunda'

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2019'da Mercedes pilotu Bottas, Lewis Hamilton ile Dünya Şampiyonluğu için mücadele ederken kendisinden 'Bottas 2.0' olarak bahsediyordu. Ancak sezon ilerledikçe Fin pilot kısa sürede kendini 'sansasyonel yancı' rolüne geri dönerken buldu.

Sezonu Hamilton'ın ardında ikinci olarak tamamladı ve aldığı puanlar Mercedes'in bir kez daha Takımlar Şampiyonluğu'nu garantilemesine yardımcı oldu. Bir yıl sonra bu ikinciliği tekrarladı ve Mercedes şampiyonluk serisini yediye çıkardı.

Mol, Perez'in Dünya şampiyonluğu için Max Verstappen ile mücadele etmek yerine içindeki Bottas'ı kucaklaması gerektiğine inanıyor.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna verdiği röportajda Mol, "Dış dünyaya göre Perez, ikinci pilot olmaya uygun olmadığını söyleyen biri."

"Ama o, Bottas 4.0 olmak zorunda."

"Bottas mükemmel bir ikinci pilottu, Hamilton'ın her zaman hemen arkasındaydı. Bottas Mercedes'e Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandırdı, Red Bull'un da bunu Perez sayesinde başardığını söyleyebiliriz; sadece Max'in puanları sayesinde kazanmadı. En önemli kısmı bu."

“Red Bull'un Pilotlar Şampiyonluğu için Max'i, Takımlar Şampiyonluğu için de Perez'i var, durum bu."

“Perez bunu biliyor; tüm verileri, tüm turları görüyor ve bu seviyeyi kaldıramayacağını biliyor. Bu o kadar da kötü değil, yine de kendi maksimum seviyesinde sürüyor ve bu da Red Bull'a 2022'de Takımlar Şampiyonluğu'nu getirdi."