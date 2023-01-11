Mol: "Mercedes, 'zeropod' tasarımıyla övgüyü hak ediyor"

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Yedi yıl boyunca çifte şampiyonluk elde eden Mercedes, 2021'de Dünya Şampiyonluğu'nu Max Verstappen'e, ertesi sezon da Takımlar Şampiyonluğu'nu Red Bull'a kaptırdı.

Geçen yılki şampiyona, W13'ün zıplama sorunları nedeniyle Mercedes'in on yıldan uzun bir süredir en zor sezonuydu ve bu sorunu çözmek zorunda oldukları için takım, gelişimini arka plana attı.

Mercedes sezonun ikinci yarısında on takım arasında en büyük kazancı elde etmesine ve George Russell'ın Brezilya'daki sondan bir önceki yarışta galibiyet elde etmesine rağmen, Brackley ekibi Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sırayı Ferrari'den alamadı.

Ziggo Sport'tan Mol, takımın sidepod tasarımını alışılmışın dışında düşündükleri için alkışlanmaları gerektiğini düşünüyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport.com'a verdiği demeçte Mol, "Mercedes zeropod tasarımı ile farklı bir şey yapacağını düşünmüş ki bence bu harika bir şey."

“2022'de bütün yeni araçların, kurallara uymak için aynı görüneceğini düşündük. Test sırasında ilk gün normal bir araç vardı ve sonra o zeropod tasarımı geldi, herkesin ağzı açık kaldı."

“Sonunda başaramadılar ama en başından beri onları hafife almamalısınız demiştim."

“O kadar büyük ve zeki bir takım ki, eninde sonunda performanslarına bir çözüm bulacaklar ya da başka biri tarafından nasıl yapıldığına bakacaklar -bu düşündüğümüzden çok daha fazla oluyor." dedi.

Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff, takımın bu sezon zeropod tasarımıyla devam edeceğini belirtti.