Mol: "Antonelli'nin Williams'a katılmayacağına inanmıyorum"

Antonelli henüz 18 yaşında olmadığından ve bu yaşına ancak Hollanda Grand Prix'sinin yapılacağı Pazar günü ulaşacağından, bir Grand Prix'ye katılabilmesi için FIA'nın iznine ihtiyacı var.

İsmi açıklanmayan ancak Williams olduğu söylenen bir takım FIA'ya bu yönde bir talepte bulundu.

Bu durum Antonelli'nin Imola'daki bir sonraki yarışta Sargeant'ın yerini alabileceği haberlerine yol açtı ancak bu haber Mercedes takım patronu Wolff tarafından yalanlandı.

Wolff, Mercedes'in genç pilotunun yeteneklerine inansa da Antonelli'nin yakın zamanda Williams'ta olmayacağının altını çizdi.

"Böyle bir şey olmayacak. Bu Mercedes'in istediği bir şey değil. Bu söylentiler kendi kendilerine dönüyor. Önce Formula 2'yi görmeliyiz."

Ancak onun bu sert açıklaması Hollandalı yorumcu Mol'ün bunun tam tersinin doğru olduğuna inanmasına neden oldu.

Toto Wolff, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Viaplay'in Race Café programında konuşan Mol şunları söyledi: "Bu her şeyi açıklıyor! Toto Wolff'a inanmıyorum."

"Sürmesine izin vermek istemiyorsanız neden süper lisans için muafiyet başvurusunda bulunasınız ki?"

"Ayrıca Neden Imola'da bir yarış simülasyonu ve bir sıralama simülasyonu kullanmasına izin veriyorsunuz?"

"Eğer takım patronları öyle olmadığını söylüyorsa, öyledir!"

Eski F1 pilotu Robert Doornbos da Mol'a katılıyor ve Mercedes'in George Russell'a yaptığını Antonelli'ye de yapması ve onu Williams'ta test etmesi gerektiğini söylüyor.

"Bu çocuğa bu kadar yatırım yapıp sonra da ona bir şans vermemek Wolff olarak aptallık olurdu,"

"Tıpkı George Russell gibi. Onu Williams'a koyun ve ne olacağını görün."