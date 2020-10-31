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Formula 1 / Son dakika

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor

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Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Moğolistan Dışişleri Bakanı Lundeg Purevsuren, Max Verstappen'in Portekiz Grand Prix'sinde sarf ettiği "ırkçı ve aşağılayıcı" sözlerden dolayı Red Bull'a mektup yazdı.

Portekiz GP'sinin ikinci antrenman seansında Lance Stroll ile yaşadığı temas sonrasında Verstappen'in yaşadığı sinir takım telsizine yansımıştı. 

Bu konuşmada Verstappen "Bu ***tiğimin adamı kör mü? O ***iğin sorunu ne? Aman tanrım. Ne kadar gerizekalı. Araçta hasar var. Ne kadar moğol biri. Yemin ederim." demişti. 

Daha sonrasında Verstappen, takım radyosunda seçtiği kelimelerin "doğru" olmadığını ve "kimseyi üzmek istemediğini" söyledi, ancak buna rağmen, aralarında açık mektup yazan Moğol hükûmetinin de bulunduğu, pek çok kişi Hollandalı sürücünün özür dilemesini istedi. 

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Bunun yanında Moğol hükûmeti, Red Bull GmbH CEO'su Dietrich Mateschitz'e ve Red Bull Racing'in isim sponsoru olan Aston Martin'in CEO'su Tobias Moers'e de, konu ile ilgili olan üzüntülerini dile getirdikleri bir mektup yazdı.

Moğolistan'ın Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü elçisi olarak görev alan Purevsuren yazdığı mektupta, FIA'nın Verstappen için bir yasal işlem başlatacağından "emin" olduğunu yazdı.

Purevsuren mektubunda şunları yazdı: "23 Ekim 2020 tarihinde Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz Grand Prix'si antrenman turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen'in kullandığı ırkçı ve etik olmayan dili kınıyorum."

"Bu spor, tüm dünya etrafında birleşmenin bir sembolü olarak görülüyor ve bana göre sporların içerisinde ırk ayrımcılığının hiçbir şekli yer almamalı."

"Ben, Formula 1'in ırkçılığa karşı düzenlediği 'We Race as One' girişimini destekliyorum. Ancak belirtilen olay sebebiyle bu girişimin gerçekliğe ulaştığı konusunda şüphelerim var."

"Spordaki bu etik olmayan davranışın bir daha tekrarlanmasını önlemek için Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA), Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in herhangi bir etnik gruba karşı düzenli olarak kullandığı bu ırkçı ve aşağılayıcı olan kabul edilemez davranışları hakkında bir işlem yapacağına güveniyorum."

Lance Stroll, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 kazasından sonra

Lance Stroll, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 kazasından sonra

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 kazasından sonra

Lance Stroll, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 kazasından sonra

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, BBC'ye yaptığı açıklamada Verstappen'in seçtiği dili "affetmediğini" ve konu hakkında Hollandalı sürücü ile perde arkasında görüştüğünü söyledi.

Horner "Max hiçbir şekilde hakaret etmek istemedi. Bu, duyguların yüksek olduğu bir anda, anın heyecanıyla söylenmiş şeyler." dedi. 

Red Bull'un ise konu hakkında yorum yapması istendi. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Editör Jake Boxall-Legge

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