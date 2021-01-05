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Formula 1 / Haberler

MMA'nın büyük bir fanı olan Mazepin: "Çocukken dövüş sanatlarıyla uğraşıyordum"

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MMA'nın büyük bir fanı olan Mazepin: "Çocukken dövüş sanatlarıyla uğraşıyordum"
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Haas pilotu Nikita Mazepin, MMA'ya karşı çok büyük bir ilgisi olduğunu ve çocukken dövüş sanatlarıyla uğraştığını söyledi.

Gelecek sezon F1'deki üç çaylaktan biri de Nikita Mazepin. Honda ve Red Bull adına mücadele eden Yuki Tsunoda'dan çok şey bekleniyor. Diğer çaylak Mick Schumacher de yanında babasının adını ve ününü taşıyor.

Bu ortamda Mazepin'in biraz gölgede kalması olasıyken son zamanlarda kendisini öne çıkarmayı oldukça başardı.

Esas olarak bazı tartışmalı eylemlerin sonucunda gerçekleşen bu durum için şimdiden söylenen çok şey var. Ayrıca babası Dmitry Mazepin'in desteği sayesinde Formula 1'de yarıştığı yorumları da yapılıyor.

Russian Match TV ile özel bir röportaj yapan Mazepin, hayatı hakkında bazı bilinmeyenleri de anlattı.

Bu röportajda söylediği şeylerden biri son yıllarda hem yoğun bir öğrenci hem de yarış pilotu olduğu oldu.

Şu anda Moskova Üniversitesi'nde öğrenci olarak 4. yılında ve gelecek yıl F1'de yarışmasaydı muhtemelen tamamen akademik sorumluluklarına odaklanmış olacaktı.

Çocukken de çeşitli sporlar denemiş ve tek bir şeye sarılmamış.

Örneğin, kendisi büyük bir MMA hayranı ve bunu "Bu sporu çok seviyorum. Pek çok insan bunu bilmiyor ama 6-7 yaşındayken yarış dışında jimnastik ve dövüş sanatlarıyla da uğraştım." diyerek dile getiriyor.

Mazepin gelecekte Lewis Hamilton'a karşı pist üstünde savaşmayı çok istediğini söyledi.

Önümüzdeki sezon kiminle mücadele etmek istediği sorulduğunda, "Muhtemelen herkesle ama aynı zamanda gerçekçi olmak zorundasınız: Bu araçla zor bir sezon bekliyoruz ancak sürücüler hakkında konuştuğumuzda, Lewis Hamilton'ı vurgulamak istiyorum. Yarışmak ve kupa kazanmaktan daha fazlası olan bir şey yarattı." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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