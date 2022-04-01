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Mission Winnow, Ferrari'ye geri mi dönüyor?

Ferrari, sürpriz şekilde sponsorları arasına Mission Winnow'u geri ekledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mission Winnow, Ferrari'ye geri mi dönüyor?
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Ferrari, uzun yıllardır Philip Morris ile birlikte çalışıyordu fakat taraflar, 2021 sezonunun sonunda biten kontratı uzatmama kararı aldılar.

160 ülkede satış yapan uluslararası bir tütün şirketi olan Philip Morris, reklam yasakları nedeniyle son 20 yıllık süreçte pek görünür değildi. Fakat 2019 yılında başlatılan Mission Winnow girişimiyle yeniden ön plana çıktılar.

Bu girişime ait logolar aracın hemen hemen her yerinde vardı. Fakat tütün firmasına ait olduğu için Avrupa'daki yarışlarda araç üzerinde sergilenemiyordu. Sonunda taraflar 2021 sonunda biten kontratı uzatmamaya karar verdiler.

Sezon başında Mission Winnow logoları takımın partnerleri arasında gösterilmiyordu ve araç üzerinde de logolar yer almıyordu.

Fakat bugün, Ferrari'nin sitesindeki partnerler kısmı güncellendi ve sürpriz şekilde Mission Winnow'a da yer verildi.

Şimdilik Ferrari'den ortaklığa yönelik yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Ferrari'nin partnerlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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