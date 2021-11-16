Mission Winnow, Ferrari'nin isim sponsoru olmayı bırakabilir!

İtalyan takım, birkaç aydır Mission Winnow'un sahibi olan Philip Morris International (PMI) ile sezon sonunda bitecek kontratı uzatmak için görüşme halindeydi.

PMI, Ferrari'nin en uzun süreli ortaklarından birisiydi ve yapılan son anlaşma kapsamında Mission Winnow, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu.

Tütünsüz bir geleceğe yönelik girişim olan Mission Winnow'un logoları, ilk olarak 2018 Japonya Grand Prix'sinde araca eklendi ve ertesi yılından başından itibaren Ferrari'nin isim sponsoru oldu.

O günden bu yana Mission Winnow logoları, hükümetlerin sorun yarattığı bazı yarışlarda araç üzerinden kaldırılırken, bazı yarışlarda araca eklendi.

Ferrari bu kapsamda 2020'nin çoğu yarışında Mission Winnow logoları olmadan yarışırken, bu yıl araca dikkat çekici bir yeşil logo eklendi.

Bu renk başlangıçta taraftarlar tarafından beğenilmedi ve kurallar gereği hiçbir AB yarışında Mission Winnow logolarının araçta yer almayacağı duyuruldu.

Devam eden belirsizlikler nedeniyle PMI'ın Formula 1'den tamamen ayrılabileceği öne sürülüyordu. Fakat Ferrari, isim sponsorluğu anlaşması bitse bile ortaklığın devam edebileceğini açıkladı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mission Winnow'un gelecek yıl marka logolarıyla beraber, Ferrari'nin isim sponsoru olarak kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Bunu hâlâ PMI ile görüşüyoruz."

"PMI'ın kalma olasılığı çok yüksek. Fakat bu, isim sponsoru olarak olmayabilir. Göreceğiz."

"Bu, araçta Mission Winnow ile ne demek istediğinize bağlı olabilir. Araç üzerindeki logolardan bahsettiniz ve bunun hakkında konuşmalar yapıyoruz."

"Duyuru yapmaya hazır olduğumuz zaman açıklayacağız." dedi.

Mission logo, Ferrari SF90 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images