Mission Winnow artık Ferrari'nin sponsoru olmayacak

Mission Winnow, Ferrari'nin uzun zamandır ana sponsoru olan Philip Morris International'ın 2018'de başlattığı bir girişimdi.

İki marka arasındaki ortaklık kapsamında Ferrari, 2019 sezonunun sonuna doğru Mission Winnow girişimine ait logolarla yarışmaya başladı. Fakat bu durum tepki çekti ve başlatılan soruşturmalar ya da yapılan şikayetlerden sonra, bu logoların veya ismin Avrupa yarışlarında kullanılmasına izin verilmedi.

Geçen yıl, sezon Mission Winnow logoları olmadan tamamlanmıştı. Ancak bu yıl yeşil bir Mission Winnow logosuyla, marka yeniden Ferrari aracına dönmüş oldu. Aracın çeşitli kısımlarında yer alan logo, belli yarışlarda kullanılırken, belli yarışlarda yine kullanılmadı.

Philip Morris ve Ferrari arasındaki ortaklık 2021 sonunda biterken, katılımcı listesinde Ferrari'nin adının Scuderia Ferrari Mission Winnow değil, sadece Scuderia Ferrari olduğu görüldü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni sezonda Mission Winnow'a sahip olmayacaklarını doğruladı. Ancak PMI ile uzun süredir var olan ortaklıklarının devam etmesini ümit ediyor.

Binotto, “Şu anda bunu tartışıyoruz."

"Şimdiye kadar bizim isim sponsorumuz oldular ve takımımızın adının, bir sonraki şampiyonada nasıl olduğuna bakarsanız, artık Scuderia Ferrari Mission Winnow değil, Scuderia Ferrari olduğunu görebilirsiniz."

"Bence bu, sorunuza oldukça basit bir yanıt. Yine de onlarla (PMI) işbirliği yapabileceğimiz ve onları bir partner olarak takımda tutabileceğimiz pek çok fırsat var."

"Şu anda masanın üzerinde çeşitli seçeneklerimiz var ve tüm bunları konuşmaya devam ediyoruz. Umarım bu güçlü ortaklığımız devam eder. Ancak bunun sonuçlanması biraz daha vakit alacak." dedi.

Yeni Ferrari'de Mission Winnow logolarının yerini Santander'in alacağı tahmin ediliyor.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari