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Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

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Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
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Ferrari’nin çok tartışılan isim sponsoru Mission Winnow, 2020’de ara verdikten sonra, bu sene F1’e geri dönebilir.

Ferrari’nin en büyük sponsoru ve Ferrari’nin ikonik araçlarının üzerinde de amblemi bulunan Marlboro markasının sahibi Philip Morris International, Mission Winnow girişiminin de yasal sahibi ve 2018’den beri bu isimle Ferrari araçlarının üzerinde yer alıyordu.

Açıklandığı zaman bu projenin herhangi bir ürünün tanıtımını yapmaktansa, “bilimin, teknolojinin ve inovasyonun herhangi bir endüstrideki iyi gücü hakkında dikkat çekmek için” oluşturulduğu söyleniyordu.

Fakat bazı medya kanalları Ferrari ve PMI’nın Mission Winnow’u kullanarak tütün reklamcılığı üstündeki kısıtlamaları atlatmaya çalıştığını iddia etti.

Mission Winnow amblemi 2019’da Ferrari araçlarının üstünde zaman zaman yer alırken, 2020’deki 17 yarışın hiçbirinde görülmedi. Fakat yine de yarış dışındaki etkinliklerde, SF-1000'in tanıtımı ve sezon öncesi testleri gibi, kırmızı aracın üstünde mevcuttu.

Bir PMI sözcüsü RaceFans’le özel röportajında markanın 2021 F1 sezonunda Ferrari araçlarıyla geri dönebileceğini söyledi.

PMI’nın iç haberleşmeden sorumlu başkan yardımcısı Tommaso di Giovanni, RaceFans.net’teki alıntısında, “Tek etkinliklere veya yarışlara yaklaşımımız birkaç faktöre göre kararlaştırılıyor, aralarında bulunulan ülkelerdeki regülasyonlar ve yarışın yer aldığı çevre de bulunuyor fakat bununla sınırlı değil."

"Zamanı gelince gelecek sezona ve spesifik yarışlara dair planlarımızı açıklayacağız.” sözlerini kullandı.

Ferrari, padokta tütün veya nikotin şirketleriyle anlaşması olan tek F1 takımı da değil. McLaren’ın da British American Tobocco şirketiyle “A Better Tomorrow” girişimi adı altında bir ortaklığı bulunurken, ünlülerin yer aldığı E-Spor serisinde de BAT’ın VELO nikotin poşetinin reklamını yapıyor.

RaceFans’in haberine göre di Giovanni, “Mission Winnow herhangi bir ürün ya da markanın ‘reklamını yapma’ amacı taşımıyor. Mission Winnow kendimizin ve başkalarının olumlu bir değişim göstermesi için iletişime geçilmesini teşvik eden bir girişim.”

“Mission Winnow aracılığıyla dünyaya nasıl değişim gösterdiğimizi göstermek istiyoruz. PMI’daki insanların başardığı ve üstünde çalışmaya devam ettiği değişimin haklı gururunu paylaşmak istiyoruz.” sözlerini söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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