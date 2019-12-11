Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü

Şu anda 72 yaşında olan Giancarlo Minardi, 1980 yılında Minardi takımını kurdu ve Formula 2 yarışlarına girmeyi başardı.

2000 yılında takımı Paul Stoddart'a sattı ve ardından 2006'da Faenza merkezli ekibi Red Bull aldı.

Toro Rosso, başlangıçta Red Bull'un B takımı olarak görülüyordu ancak bu yıl çok etkileyici bir performans sergilediği gibi, McLaren ve Renault gibi büyük markalarla savaştı.

İtalyan Autosprint'e konuşan Minardi, "Max Verstappen'in gelişinden bu yana çok geliştiler. O, gelişimi başlatan kişiydi."

"Sonuçlar 2018'den sonra gelişmeye başladı. Son yıllarda zayıf oldukları alanları ele almaya başladıkları gibi, şampiyonada harika bir altıncılık da aldılar."

"Artık gelişim açısından Red Bull'un ayak izlerini takip etme şansları var."

"Sürücüler özellikle iyi bir iş yapıyorlar. Daniil Kvyat kesinlikle işini yaptı, ama özellikle Pierre Gasly dönüşüyle birlikte çok şey yaptı. Red Bull koltuğunu kaybetmesine rağmen başını dik tuttu. Zihinsel olarak ezilmemesi oldukça büyük bir sürpriz oldu." dedi.