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Formula 1 / Son dakika

Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü

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Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü
Ekleyen:
, Editör
11 Ara 2019 11:23

Minardi takımının sahibi Giancarlo Minardi, Toro Rosso'nun son yıllarda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Şu anda 72 yaşında olan Giancarlo Minardi, 1980 yılında Minardi takımını kurdu ve Formula 2 yarışlarına girmeyi başardı.

2000 yılında takımı Paul Stoddart'a sattı ve ardından 2006'da Faenza merkezli ekibi Red Bull aldı.

Toro Rosso, başlangıçta Red Bull'un B takımı olarak görülüyordu ancak bu yıl çok etkileyici bir performans sergilediği gibi, McLaren ve Renault gibi büyük markalarla savaştı.

İtalyan Autosprint'e konuşan Minardi, "Max Verstappen'in gelişinden bu yana çok geliştiler. O, gelişimi başlatan kişiydi."

"Sonuçlar 2018'den sonra gelişmeye başladı. Son yıllarda zayıf oldukları alanları ele almaya başladıkları gibi, şampiyonada harika bir altıncılık da aldılar."

"Artık gelişim açısından Red Bull'un ayak izlerini takip etme şansları var."

"Sürücüler özellikle iyi bir iş yapıyorlar. Daniil Kvyat kesinlikle işini yaptı, ama özellikle Pierre Gasly dönüşüyle birlikte çok şey yaptı. Red Bull koltuğunu kaybetmesine rağmen başını dik tuttu. Zihinsel olarak ezilmemesi oldukça büyük bir sürpriz oldu." dedi.

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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