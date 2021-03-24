Minardi: ‘’Mercedes hâlâ favori’’

Eski Minardi F1'in sahibi, Giancorlo Minardi bu günlerde, Emilia-Romagna Grand Prix’sinin gerçekleştirilebilmesi için çaba harcıyor. 73 yaşındaki Minardi, 2021’in başından beri İmola pistinin yöneticisi olarak görev yapıyor.

RacingNews365’le gerçekleştirdiği bir röportajda, F1’in Bahreyn’deki test günlerini değerlendirdi.

‘’Tabii ki, Red Bull Bahreyn’de güçlü bir izlenim yarattı ancak benim için Mercedes bu sezon hâlâ favori.’’

‘’Mercedes özellikle ilk gününde problemlerle uğraşmak zorunda kaldı ancak sonlara doğru birkaç hızlı tur attılar. Bu yüzden benim gözümde yenilmesi gereken takım olarak kaldılar.’’

‘’Bu sezon neredeyse aynı araçlarla yarışacağız ve mevcut araçların gelişim döngüsünün sonunda olduğumuzu görüyoruz. Red Bull şu anda Mercedes’e baskı yapacak fırsata sahip, umarım bu iki takım arasında iyi bir rekabet olacak."

Minardi’ye göre en iyi iki takım arasındaki rekabet ilginç olabilir.

‘’Test günlerinde McLaren’dan etkilendim. Aracınıza yeni bir güç ünitesi yerleştirmek kolay değildir ancak McLaren bunu başarıyla tamamlamış gibi görünüyor.’’

‘’Neredeyse hiç problemle karşılaşmadılar ve test programlarını tamamlayabilirler. Bu yüzden bu sezon iyi olmalarını bekliyorum. Aynısı Alfa Romeo için de geçerli. Üzerimde iyi bir izlenim bıraktılar.’’

İtalyan Minardi, Ferrari’nin de bu sezon daha iyi bir performans gösterebileceğini umuyor.

‘’Ferrari’nin bu sezon, geçen yıla kıyasla daha iyi bir performans gösterebilmesini umuyorum. Ancak başarılı olacaklar mı, göreceğiz. Testlere bakarsak, daha yakın duruyorlar.’’

‘’Ferrari harika ve büyük bir takım olmaya devam ediyor ve ilerleme kaydetmek için çok çalışacaklar. Umarım 2022’de önlerde yer alırlar.’’

‘’Hâlâ testleri izlemek ve takip etmek için vakte sahip olmam iyi bir şey. İkinci ve üçüncü test günlerini bile baştan sona izledim.’’

‘’F1 sezonunun başlayacak olması hissi hâlâ özel ve öyle de kalacak.’’

‘’Takım sahibi tecrübem sayesinde neler olup bittiğini anlayabiliyorum. Özellikle bundan ötürü, McLaren’a şapka çıkarıyorum çünkü bu kış çok iyi bir iş çıkardılar.’’