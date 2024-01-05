Minardi: "İngiltere'den gelen haberler Red Bull'un rakiplerini endişelendirecek"

2022'de Formula 1'in yer etkili aerodinamik araçlarının ilk yılında duble yaparak yeni rekorlar kıran Red Bull'un bundan sonra neler yapacağını kimse bilmiyordu.

Max Verstappen, 2022'de rekor kırarak elde ettiği 15 galibiyetin üzerine geçtiğimiz sezon 22 yarışın 19'unu kazandı ve biri hariç hepsinde podyuma çıktı.

Singapur Grand Prix'si, Red Bull'un Marina Bay pistinde doğru ayarı bulmakta zorlandığı için kazanamadığı tek yarış oldu. Ancak diğer 21 galibiyetin hepsi Red Bull'a gitti.

Bir takımın ve ardından bir pilotun üst üste en çok galibiyet elde ettiği yarışlarda rekor üstüne rekor kıran Red Bull, Verstappen'in pilotlar sıralamasındaki aldığı puanlarla takımlar şampiyonasında ikinci sıradaki Mercedes'in rahat bir şekilde önünde bitirerel yine çifte kupa kazandı.

Ancak Red Bull'un rakipleri 2024'ün daha yakın bir mücadele olacağını umarken, eski takım sahibi Minardi'nin şüpheleri var.

Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan takım patronu, "Herkes evet, öyle olacak diyor. Ama ben bunu söylemek için biraz beklerdim."

"Şu anda doldurulması zor olduğunu düşündüğüm bir avantaja sahipler."

"Çünkü 2023 yarışlarını dikkatle analiz ettiğimde, Verstappen'in olanaklarının maksimumunu görmemize asla izin vermediği fikrine kapıldım. Bu da bize pek umut vermiyor."

"Ve sonra İngiltere'den 2024 araçlarının daha da iyi olduğu haberini aldım." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Bu durum, İtalya'nın milli takımı olarak anılan Ferrari'nin Red Bull'a karşı mücadele etmek için ne yapması gerektiği sorusunu akla getiriyor.

Minardi, Milton Keynes takımını 2023'te Carlos Sainz Singapur'da kazandığında yenen tek takım olan Ferrari'nin, sezonun ikinci yarısında cesaret verici işaretler ortaya koyduğunu düşünüyor.

Minardi, "Bilseydim çoktan lotoyu kazanmış olurdum."

"Bir koltukta oturarak yarışı izlersiniz, zamanları karşılaştırırsınız, bazı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ancak bir takımın gerçekten nasıl çalıştığını bilmek için içinde yaşamanız gerekir ve bazen bu bile yeterli değildir."

"Bu yüzden yargıda bulunmaya ya da tavsiye vermeye bile gerek yok."

"Herkes belli bir seviye bekliyordu. Özellikle de umut verici bir başlangıçtan sonra, kırmızı takımın ancak sonunda ulaşabildiği bir seviye. Yani bir büyüme sezonuydu." dedi.

McLaren'in de B-spec MCL60'ı piste sürmesiyle birlikte 76 yaşındaki pilot, 2024 sezonunun yakın geçeceğini ummak için bir neden daha olduğuna inanıyor.

Minardi, "Sezonun ikinci bölümünün bize 2024'ten bir şeyler yaşattığına inanıyorum. Çünkü düzenlemelerin istikrarı getirmesiyle birlikte sıralama turlarında ikinci bölümde 15 aracın hepsinin bir saniye içinde olduğu bir duruma benzer şekilde sezona tekrar başlayacağız."

"Rekabetçilik ve dengenin güzel bir işareti. İyi olmaktan çok daha az iyi olmaya geçmek oldukça kolay."

"Ondan sonra Ferrari ve McLaren şampiyona ilerledikçe yarış tempolarını geliştirdiler, bu yüzden en iyisini umalım ve eğlenelim." dedi.