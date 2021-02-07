Minardi: "Imola'da sürücülerin düşünceleri bize yardımcı oldu"

Yarış ise pek çok olaya sahne olmuştu ve yarışı kazanan isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton olurken, podyumu tamamlayan isimler ise Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo olmuştu.

Imola Pisti Yönetim Kurulu Başkanı olan Giancarlo Minardi, Gazzetta dello Sport'a çeşitli açıklamalarda bulundu. Minardi, FIA ve F1'in, ünlü İtalyan pistini geri getirmelerinden dolayı olan gururundan bahsetti.

Minardi'nin açıklamaları şu şekilde: "Altı aylık bir süreçte iki tane Grand Prix düzenlememiz gerekiyor. Ve 2021'de Avrupa'da yapılacak ilk yarış bizimki olacak, bu da hiç kolay bir iş değil - bizim 2020'de ne kadar iyi bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor."

"Ne yazık ki virüs nedeniyle geçen sene burada yarış yapılması kararı verildi, aksi takdirde 14 seneden de fazla süredir bu pistte F1 yarışı düzenlememiş olacaktık. Şu anda elimizde, en iyiyi ortaya koymak için bir fırsat daha var."

Minardi aynı zamanda Imola'nın takvime dönüşü için ortaya konan emeklerden de bahsetti: "Herkes geri dönmek için aynı yöne doğru ilerledi: hem politik hem de sportif kurumlar."

"Pistin sahibi olan Imola Belediyesi, bölgenin kendisi, aynı zamanda oldukça fazla para harcayan Angelo Sticchi Damiani'nin başkanı olduğu ACI'yi de belirtmek lazım."

"Kasım ayından beri sürücülerden, takımlardan, basın mensuplarından - kısaca herkesten aldığımız geri bildirimler bize oldukça yardımcı oldu."

2020 takvimindeki pek çok yarış için zorlu olan durum, taraftarların katılamaması olmuştu. Yarışların büyük bir çoğunluğu seyircisiz gerçekleştirilirken, sadece birkaç yarışta tribünlerde sınırlı sayıda seyirci alınmıştı.

Minardi, seyircisiz yarış durumunun Imola'da devam edeceğini düşündüğünü belirtti: "18 Nisan tarihine çok az kaldı. Hükumetten gelen bilgilere göre yarışa seyirci alınmayacak. Tabii ki umalım ki önümüzdeki üç ay içerisinde durum içerisinde bir değişiklik olsun."

"An itibariyle tüm takvimde zorluklar olduğu söyleniyor, ancak yanlış görmüyorsunuz - biz gerçekten de o takvimin içerisindeyiz."