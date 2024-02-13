Minardi: "Ferrari'nin sorunu pilotlar değildi"

Minardi takımının (şimdiki adıyla VCARB) kurucusu ve eski sahibi Giancarlo Minardi, Ferrari'nin Lewis Hamilton'la sözleşme imzalama kararını eleştirerek, bu takımın sorununun sürücülerde olmadığını söyledi.

76 yaşındaki eski takım sahibi, yedi kez dünya şampiyonunun takıma gelmesinin ekip için faydalı olduğunu ancak takımın "daha fazlasına" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Minardi, haber kaynağı Quotidiano.net'e verdiği bir röportajda "Pazarlamadan bahsediyorsak, bu kesinlikle mükemmel bir karar ve burada Ferrari'nin başkanı John Elkann'a şapka çıkarmaya hazırım."

"Fakat Formula 1'den, yani işin sportif yönünden bahsediyorsak, o zaman durum farklı."

"Sportif açıdan bakarsak şahsen Hamilton'ı değil, başka birini seçerdim. Bu aslında hiç de yaşla ilgili değil. Alonso Lewis'ten bile daha yaşlı ve hâlâ harika bir sürücü. Yani Hamilton da aynı şeyi yapabilir."

"Fakat önceki tüm yıllarda Ferrari şampiyonluğu sürücüler yüzünden mi kaybetti? Hayır!"

"Ferrari'nin uzun süredir şampiyonluğu kazanamaması pilotların suçu değil. Bu yüzden Hamilton'ı getirmek başarının garantisi değil."

"Aynı şey Sebastian Vettel için de geçerliydi. Formula 1'de pilotlarınızın galibiyetler için savaşmalarına olanak tanıyan bir araca ihtiyacı vardır."

"Bir ev inşa etmek çatı ile başlamaz, temel ile başlar." dedi.