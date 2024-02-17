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Minardi: "Ferrari bunca yıldır pilotları yüzünden kaybetmiyor"

Piero Ferrari, 2024 kadrosunda iki 'alfa' sürücüsü bulunan Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında sorun çıkma ihtimalini küçümsedi.

Editör Burak Yasul
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Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Lewis Hamilton'ın 2025 yılı için Ferrari'ye geçişi, son on yılda Ferrari tarafından şampiyonluk zaferi için yetiştirilen Ferrari'nin 'şampiyon adayı' Charles Leclerc ile takım arkadaşı olmasını sağlayacak.

Leclerc'in henüz bir şampiyonluk elde edememiş olması, Leclerc'in başarısızlığından çok Ferrari'nin rekabet gücünün eksikliğinden kaynaklanırken, Hamilton'ın sekizinci dünya şampiyonluğunu elde etme arayışına girmesi, başa baş bir mücadelede pek çok drama neden olabilir.

Ferrari'nin başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve şirketin kurucusu Enzo'nun oğlu Piero Ferrari, İtalyan gazeteci Leo Turrini'ye verdiği kapsamlı bir röportajda Hamilton'ın Maranello'ya gelişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Röportajda Ferrari, Hamilton'un yıllar önce LaFerrari'sini almak için Maranello'yu ziyaret ettiğinde Ferrari'ye katılma konusunda 'şaka yaptığını' açıkladı. Hamilton, Ferrari'nin Sebastian Vettel ile sözleşme yenilemek yerine 12 ay beklemesi halinde değişime açık olacağını söylemiş.

Ferrari, Hamilton'ın gelişinden "kişisel olarak çok mutlu" olduğunu belirterek, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın Ferrari'nin gizemi için "mükemmel bir eşleşme" olduğunu ve Juan Manuel Fangio ve Michael Schumacher'i taklit etmek amacıyla Ferrari'ye geçerek mevcut bir Dünya Şampiyonu olarak bir şampiyonluk daha kazanmasının "hayırlı bir an" olduğunu söyledi.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Ancak kaçınılmaz olarak, Hamilton'ın son yıllarda Leclerc'e odaklanan ve onu sürücü programı aracılığıyla Formula 1'e getiren bir takımın dinamiğine nasıl uyum sağlayacağı sorusu ortaya çıktı.

Ferrari bu eşleşmeyi nasıl gördüğünü açıkladı: "Charles geleceğin şampiyonu, Ferrari ona inanıyor ve bence bunu kanıtladı. Hamilton, Hamilton'dır. Neden kavga etmeleri gerektiğini anlamıyorum."

Turrini ayrıca İtalyan motor sporları efsanesi Giancarlo Minardi ile de konuştu ve Hamilton'ın gelişinin Ferrari'ye şampiyonluk yolunda yardımcı olma konusunda bir fark yaratıp yaratmayacağı konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Minardi, "Kendimize şu soruyu sormalıyız: Bunca yıldır Ferrari pilotları yüzünden mi kaybetti?" 

"Takım uzun yıllar boyunca direksiyonda kimin olduğuna bağlı olarak şampiyonluktan mahrum kalmadı. Buradan Hamilton'ın başarının garantisi olmadığı sonucu çıkıyor. Tıpkı Vettel'in olmadığı gibi."

"F1'de kazanan bir araca sahip olmak esastır. Bir evi çatıdan değil, temelden inşa edersiniz." dedi.

Minardi ayrıca Hamilton'la anlaşmak yerine Sainz'ı takımda tutacağını ve Leclerc'in Hamilton tehdidi karşısında banka hesabına bakarak kendini teselli edeceğini söyledi.

Ancak Leclerc'in yeni anlaşmasının Hamilton'ın değişikliğinin duyulmasından sadece birkaç gün önce onaylanmasıyla birlikte Minardi bunu "olayda bir tuhaflık" olarak gördüğünü söyledi: "Bakın, her şeylerini ona bağladıklarını söyleyerek sözleşmesini uzatmışlardı."

"Bir hafta geçiyor ve Hamilton gibi bir efsaneyi onun yanına koyuyorlar..." dedi.

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