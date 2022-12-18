Minardi: "Binotto bir şansı daha hak ediyordu"

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Ferrari, uzun süren spekülasyonların ardından Mattia Binotto ile yolların ayrılacağını ve yeni dönemde yerini Frederic Vasseur'ün alacağını açıkladı.

Binotto, 2019 yılında bu göreve geldi ve takım bu süreçte oldukça tutarsız bir görüntü çizse de, her geçen yıl üstüne koymayı başardı.

Takımın toparlanışına dair ilk belirtiler 2021'de yaşandı ve bu yıl, yıllar sonra ilk kez gerçek anlamda galibiyet için çekişebilecekleri bir araçları vardı.

Sonunda şampiyonluk gelmedi ve yapılan hataların ardından Binotto'ya güven azaldı. Bunun farkına varan Binotto, istifa etti.

Konu hakkında Corriere dello Sport'a konuşan Giancarlo Minardi, "Vasseur kesinlikle iyi bir patron ama ben olsam Binotto'yu değiştirmezdim. Bence bir şansı daha hak ediyordu."

"Futbol metaforu kullanmak istemem ama son yarışta Ferrari adeta Binotto için yarıştı." dedi.

Bu değişiklik, Ferrari'nin son 10 yıllık süreçte yaptığı çok sayıda takım patronluğu değişikliğinden bir diğeri oldu. Bu süreçte Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene ve son olarak Mattia Binotto bu görevi üstlendi.

Minardi, "F1'de kimse mucize yaratamaz, kazanan tutarlılıktır."

"Jean Todt ilk dünya şampiyonluğunu 2000 yılında kazandı. Oysa 1992'den beri görevdeydi. Belli ki ona karşı daha sabırlıydılar." dedi.