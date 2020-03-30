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Formula 1 / Özel Haber

Milyonlarca fotoğrafın arasından en iyisini nasıl seçersiniz?

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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
30 Mar 2020 13:34

Fotoğraf makinenizle F1 tarihindeki bazı ikonik fotoğraflar çektiğinizi, onların dergilerde, internette ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından görüntülendiğini hayal edin. Bunlar içerisinde favori fotoğrafınızı seçmek çok zor olacaktır.

Formula 1'in iki efsane fotoğrafçısını An Enduring Legacy adlı belgesel filminde işledik ve onlara şu soruları sorduk: F1'de çektiğin milyonlarca fotoğraflardan, hangisini ıssız bir çölde yanına almak için seçersin?

Michael Tee, 1950'deki ilk yarış Silverstone'dan 1980'lerin ortasına kadar aktif olarak çalıştı. Oğlu Steven ise 1984 San Marino GP'de başladı ve günümüzde hâlâ aktif olarak çalışıyor. Bu ikisi, Fangio, Senna, Schumacher ve Hamilton gibi büyük şampiyonları her bir seansta görüntüleyen isimler oldular.

İkisinin kullandığı teknolojiler farklı oldu: Michael 35 mm kamera ve filmle bu işi yaparken, Steven'ın kariyeri bugün kullanılan yüksek teknoloji ürünü dijital kameralara doğru ilerledi. Ancak motor sporları fotoğrafçılığının temel sanatında değişiklik olmadı. Doğru zamanda doğru yerde olmak ve kimsenin çekemediği anları eşsiz bir şekilde görüntülemek önemli.

Steven, "Sanat hâlâ devam ediyor çünkü hâlâ iyi bir fotoğrafçı olmanız gerekiyor. Nereye, ne zaman gideceğini bilmelisin. Fotoğrafı çekmeden önce kafanda çerçevelemen lazım. Artık bu süreci çok daha hızlandırabiliyorsunuz. Ne çektiğinizi anında görebiliyorsunuz."

"İkon fotoğraflar büyük ölçüde kritik anlarda oluyor. Ne zaman, nerede, ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmalı, yarış içerisinde bir şeylerin olabileceği yere konumlanmalı ve bir şeyler olduğunda çekmeye hazırlıklı olmalısınız." dedi.

Peki bu iki fotoğrafçının favori fotoğrafları hangileri?

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F

Photo by: Michael Tee / Motorsport Images

Michael Tee: "Sanırım benim favori fotoğrafım, 1957 Rouen'deki Fangio fotoğrafı çünkü o fotoğrafta sadece 150, 160 mil/s hızda arkası kopmuş bir araç yoktu. Sol tarafta hafif banket, sağ tarafta ise 30 metrelik bir yamaç vardı."

"Bunu yaparken, aracın kontrolünü kaybederse ve şanslı değilse hayatını kaybedeceğini biliyordu. O an onun sadece yetenekli olmadığını, aynı zamanda o yeteneği kullanabileceği saf cesaretinin olması gerektiğini fark ediyorsunuz." diyor.

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebrates 1st position with Team Manager Peter Warr in parc ferme, portrait

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebrates 1st position with Team Manager Peter Warr in parc ferme, portrait

Photo by: Motorsport Images

Steven Tee: "İnsanlar bana sık sık favori fotoğrafımı soruyorlar. 30 yıldır milyonlarca fotoğraf çektiğim için bunu cevaplamak zor. Ancak birisini seçmem gerekirse, 1985 Portekiz yarışını seçerim. Ayrton Senna yağmurda ilk zaferini kazanmıştı. Şanslıydım ki kapalı parka geldiği anı yakalayabildim. Aracından yarı çıkmış durumdaydı, Lotus takım patronu Peter Warr ona doğru heyecanlı bir şekilde bakıyordu ve arka planda iki mekaniker sevinçten zıplıyordu. Bu fotoğraf o anı özetlemiş oldu." dedi.

Bu iki fotoğrafçının ve LAT'taki tüm fotoğrafçıların çektiği diğer fotoğraflar ile Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Giorgio Piola ve the Sutton Images arşivinin tamamı  Motorsport Images bünyesinde yer almaktadır. Motorsport Images, 1895'ten bu yana arşivine eklenen 26 milyonun üzerinde fotoğrafla dünyanın en büyük koleksiyonudur. 1906'da Fransa'da gerçekleştirilen ilk Grand Prix'ye dair fotoğraflar yer almaktadır ve Grand Prix tarihi boyunca aralıksız tüm yarışlardan fotoğraflara sahiptir.

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