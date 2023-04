Milyarder Lo, yeni bir F1 takımına yatırım yapmayı düşünüyor

Lo geçen yıl spora potansiyel bir yatırımcı olarak ortaya çıktı, ancak başlangıçta mevcut bir ekiple güçlerini birleştirmek mi yoksa yeni bir projeye mi dahil olmak istediği konusunda çekingen davrandı.

Şimdi ise spora katılmak isteyen potansiyel yeni takımlardan birine destek olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

Muhtemel takımların resmi başvuruları için son tarih 30 Nisan - Azerbaycan GP'sinin yapılacağı Pazar günü - ancak FIA 'idari amaçlar için bu tarihte oynama yapılabileceğini' söylüyor.

Sigorta şirketi RE Lee International'ın CEO'su Lo'nun, 2020'de Dorilton Capital'e satılmasının ardından Williams takımıyla zaten bir ilişkisi var; ancak bu ilişkiyi genişletmeyi reddetti.

Reuters'a verdiği demeçte Lo, "Yatırım şirketleri aracılığıyla bu ekibe ortak yatırım yapmak için katılımlar olduğunu söyleyebilirim."

"Sanırım söyleyebileceğim en fazla şey bu, özellikle de 2026 için yeni bir takıma teklif verme ihtimalimiz varken."

Reuters, Lo'nun Andretti/Cadillac ve Hitech GP tekliflerine herhangi bir katılımda bulunmadığını, bunun da Panthera Team Asia'nın açık bir hedef olabileceğini belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads George Russell, Mercedes F1 W14, Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, and the rest of the field at the start

Photo by: John Toscano / Motorsport Images