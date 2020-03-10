Miley Cyrus, Coronavirüs nedeniyle Avustralya GP konserini iptal etti

Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurmuştu. Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" demişti.

Bunun Formula 1 dünyasını nasıl etkileyeceği bilinmiyor çünkü Ferrari, AlphaTauri ve Pirelli'nin merkezli İtalya'da bulunuyor.

MotoGP takımları ve sürücüleri de bu durumdan etkilenebilir. Resmi bilgilere göre, yalnızca işi olan veya acil durumu olanlar seyahat edebilirler. Bu karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Bahreyn de duruma tepki gösterdi ve Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarışın seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Buna karşılık Avustralya, yarışa ev sahipliği yapmanın tehlikeli olduğunu düşünmüyor ve etkinlik boyunca 300.000 bin kişilik bir insan grubu ağırlamayı hedefliyor.

Ancak Miley Cyrus, Avustralya GP hafta sonunda yapılması planlanan konserini iptal etti. Dünyaca ünlü şarkıcı, Cuma gecesi Avustralya Grand Prix programının bir parçası olarak sahne alacaktı, ancak bu plan rafa kalktı.

Cyrus, potansiyel sağlık risklerini azaltmak amacıyla Avustralya'ya gitmeme kararı aldı.

Avustralyalı organizatörler, habere ve Cyrus'un kişisel kararına saygı duyduklarını ve gerekli ücretlerin taraftarlara geri döneceğini açıkladı.

Cyrus, pek çok önemli insanla görüştüğünü ve Avustralya konserini bu tavsiyeler üzerine iptal ettiğini açıkladı.