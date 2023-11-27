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Krack: "Takım olarak bugüne kadarki en iyi sezonumuzu geçirdik"

Mike Krack, 2023 sezonuna baktığında geçen yıla kıyasla kaydettikleri büyük gelişmeyi görebildiğini dile getirdi.

Editör Elif Adli
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Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate in Parc Ferme

Yılın son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si ile 2023 sezonunu geride bırakmış bulunmaktayız. Bu sezon hakkında bazı açıklamalarda bulunan Krack, 2023 sezonunu takımın geçirdiği "en iyi sezon" olarak tanımladı.

Krack, "Bu başarılı sezonu her iki aracımızla da puanlar alarak bitirebildiğimiz için çok mutluyum."

"Yarıştan çekilmelerin olmadığı bir yarışta çok fazla fırsat yoktu ve işler hemen hemen hız sırasına göre gelişti."

"Elimizden geleni yaptık. Fernando, Tsunoda'yı geçerek yarışı yedinci bitirdi ve Lance de üç sıra atlayarak son puanı aldı. Sezonu değerlendirdiğimde yalnızca olumlu yönleri ve geçen yıla kıyasla kaydettiğimiz büyük ilerlemeyi görüyorum. Bazı özel yarışların keyfini çıkardık. Özellikle de son yarışlarda güçlü bir şekilde geri döndük." dedi.

Krack, Red Bull ve Max Verstappen'in sezon boyunca çıkardıkları işi takdir etti ve gelecek sezon için kendilerine motivasyon sağladıklarını söyledi.

"Red Bull ve Max'i yüksek standartları ve kırdıkları yeni rekorlar için tebrik ediyorum. Bir sezonda, 24 yarışın 21'ini kazanmak olağanüstü bir başarı ve 2024 öncesinde aradaki farkı kapatmamız adına bize yalnızca motivasyon sağlayabilir."

Ayrıca Krack, takıma ve taraftarlara da teşekkür etmeyi unutmadı.

"Takım olarak bugüne kadarki en iyi sezonumuzu geçirdik, geçen sezon 280'e karşı 55 skor elde etmiştik. Tüm sıkı çalışmalar için pistteki ve AMRTC'deki herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tüm taraftarlarımıza ve ortaklarımıza da. Onların destekleri olmadan bu kadar ilerleme kaydedemezdik."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, pit şeridinde

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, pit şeridinde

 

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