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Formula 1 Macaristan GP

Mike Krack, Sauber'e mi geçecek?

Mike Krack'in Sauber'in yeni takım patronu olabileceği iddia edildi.

Ezel Tan
Güncel:
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sauber takımı, yaz tatiline iki yarış kala  epey zor durumda ve henüz puanla tanışabilmiş değil. Fakat takımın diğer pek çok sorunu varmış gibi görünüyor.

Blick'in öze haberine göre Sauber  içerisinde bir güç mücadelesi var. İddialara göre Sauber Grubu CEO'su Andreas Seidl ile Audi Sport Genel Müdürü Oliver Hoffmann arasındaki çelişkiler artmış durumda.

Hoffmann, Alman şirketin yeni CEO'su Gernot Döllner tarafından Audi F1 programının başına getirildi ve iddialara göre iki yönetici arasında güç paylaşması konusunda ciddi anlaşmazlıklar var.

Bundan ötürü Audi'nin takım patronluğu görevi için alternatif bir patron arayışına girdiği ve ilk adayın Mike Krack olduğu söyleniyor.

Söylentilere göre Krack, -İngiliz takımın sahibi Lawrence Stroll'un uyguladığı yöntemler ve Andy Cowell'ın gelişi nedeniyle- Aston Martin'de giderek daha rahatsız hissetmeye başladı.

Gelecek yıl Sauber/Audi'de Nico Hulkenberg'in takım arkadaşının kim olacağı da hâlâ bir soru işareti. Şu ana kadar takımın sürücü aday listesinde yer alan isimlerin hiçbirisi İsviçreli ekibe yeşil ışık yakmadı.

Audi CEO Markus Duesmann during the Audi press conference at Auto Shanghai 2023

Audi CEO Markus Duesmann during the Audi press conference at Auto Shanghai 2023

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

 

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