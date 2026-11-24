Formula 1 Las Vegas GP

Mika Hakkinen, 26 Kasım'da Türkiye'ye geliyor!

İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Mika Hakkinen 26 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 24 Kas 2026 07:57

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Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

GoTürkiye ve TOSFED'in gerçekleştirdiği organizasyon ile 1998-1999 Formula 1 Dünya Şampiyonu Mika Hakkinen, Türkiye'yi ziyaret ederek Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak.

"Uçan Fin" lakabıyla da bilinen Hakkinen, kariyerine 1991 yılında Lotus takımı ile başladı.

Fin pilot, daha sonra geçiş yaptığı McLaren ile 1998 ve 1999 yıllarında üst üste iki kez dünya şampiyonluğu kazandı.

165 startlık kariyeri boyunca 20 Grand Prix zaferi elde eden Hakkinen, özellikle Michael Schumacher ile yaşadığı rekabetle hafızalara kazındı. 2001 sezonunun ardından ise Formula 1 kariyerini noktaladı.

Söz konusu organizasyon, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.30-16.00 arasında AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde gerçekleşecek.

Etkinliğe katılım tamamen ücretsiz olsa da sınırlı kapasite olacağı bildirildi. Bu nedenle etkinliğe katılım sağlamak isteyen kişilerin erken gelmesi tavsiye ediliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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