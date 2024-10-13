Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Newey, neden hâlâ çizim masasında çalışmayı tercih ediyor?

Formula 1 dünyasının en saygıdeğer mühendislerinden biri olan Adrian Newey, teknolojinin geldiği noktaya rağmen çizim masasındaki geleneksel tasarım yaklaşımına neden bağlı kaldığını açıkladı.

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Warum Adrian Newey immer noch am Zeichenbrett arbeitet

Adrian Newey, Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından biri olarak görülüyor. Formula 1 mühendisliğinde devrim niteliğinde birçok başarıya imza atan Newey, 2025'te Aston Martin’e katılacak.

Newey'nin tüm kariyeri ele alındığında en dikkat çekici unsurlardan biri de hâlâ geleneksel yöntemlere, özellikle de çizim masasında çalışmaya olan bağlılığı.

İngiliz mühendis, bu eski tarz yöntemle çalışmaya devam etmesinin sebeplerini, 'Bu benim ana dilim' diyerek açıklıyor.

Newey, 1970'lerin sonlarında uçak mühendisliği eğitimi aldığı dönemde çizim masasının temel çalışma aracı olduğunu belirterek, modern dijital programların 1990'lara kadar yaygın olmadığını vurguluyor.

Adrian Newey şunlara söyedi: "Dijital programlar kullanışlı hale gelmeden önce her şey çizim masasında yapılırdı, bu nedenle çizim masası benim ana dilim oldu."

Yeni teknolojilerin avantajlarını kabul eden Newey, yine de çizim masasındaki esnekliğin kendisine daha fazla yaratıcı özgürlük sağladığını düşünüyor: "Çizim masasında her zaman silgiyi kullanıp değiştirebilirim, oysa dijital tasarımda geri dönmek zaman alabilir."

Diğer taraftan Aston Martin'in takım patronu Mike Krack, Newey'nin bu geleneksel yaklaşımının takım için büyük bir değer olduğunu belirtiyor: "Newey sadece bir aerodinamik uzmanı değil, aynı zamanda genel bir anlayışa sahip bir mühendis. Bu onu çok değerli kılıyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber FIA'nın 25 F1 yarışını destekleyebilmesi için "bir engeli aşması" gerekecek
Sonraki haber Binotto: "Verstappen, en iyi araca sahip olmamasına rağmen F1'deki en iyi pilot"

Öne Çıkan Yorumlar

Stefan Ehlen
Daha fazlası
Stefan Ehlen
Hockenheim, 2020'de Formula 1 yarışı düzenlemeyecek!

Hockenheim, 2020'de Formula 1 yarışı düzenlemeyecek!

Formula 1
Hockenheim, 2020'de Formula 1 yarışı düzenlemeyecek!
Massa: "Ferrari, İtalya'da adeta bir 'din' gibi"

Massa: "Ferrari, İtalya'da adeta bir 'din' gibi"

Formula 1
Massa: "Ferrari, İtalya'da adeta bir 'din' gibi"
Galeri: 2005'den bu yana tüm Red Bull F1 araçları

Galeri: 2005'den bu yana tüm Red Bull F1 araçları

Formula 1
Red Bull Racing RB13 lansmanı
Galeri: 2005'den bu yana tüm Red Bull F1 araçları
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"

Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"

Formula 1
Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"
Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Formula 1
Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"
Verstappen'den Brown'a yanıt: "McLaren ve diğerleri bize değil kendilerine odaklanmalı"

Verstappen'den Brown'a yanıt: "McLaren ve diğerleri bize değil kendilerine odaklanmalı"

Formula 1
Verstappen'den Brown'a yanıt: "McLaren ve diğerleri bize değil kendilerine odaklanmalı"

Son Haberler

Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"

Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"

F1 Formula 1
Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"
Vowles: "Williams, Newey gibi biri için hazır değildi"

Vowles: "Williams, Newey gibi biri için hazır değildi"

F1 Formula 1
Vowles: "Williams, Newey gibi biri için hazır değildi"
Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu

Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu

F1 Formula 1
Amerika GP
Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu
Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

SBK World Superbike
Estoril
Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye