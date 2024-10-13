Newey, neden hâlâ çizim masasında çalışmayı tercih ediyor?

Adrian Newey, Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından biri olarak görülüyor. Formula 1 mühendisliğinde devrim niteliğinde birçok başarıya imza atan Newey, 2025'te Aston Martin’e katılacak.



Newey'nin tüm kariyeri ele alındığında en dikkat çekici unsurlardan biri de hâlâ geleneksel yöntemlere, özellikle de çizim masasında çalışmaya olan bağlılığı.

İngiliz mühendis, bu eski tarz yöntemle çalışmaya devam etmesinin sebeplerini, 'Bu benim ana dilim' diyerek açıklıyor.



Newey, 1970'lerin sonlarında uçak mühendisliği eğitimi aldığı dönemde çizim masasının temel çalışma aracı olduğunu belirterek, modern dijital programların 1990'lara kadar yaygın olmadığını vurguluyor.



Adrian Newey şunlara söyedi: "Dijital programlar kullanışlı hale gelmeden önce her şey çizim masasında yapılırdı, bu nedenle çizim masası benim ana dilim oldu."

Yeni teknolojilerin avantajlarını kabul eden Newey, yine de çizim masasındaki esnekliğin kendisine daha fazla yaratıcı özgürlük sağladığını düşünüyor: "Çizim masasında her zaman silgiyi kullanıp değiştirebilirim, oysa dijital tasarımda geri dönmek zaman alabilir."

Diğer taraftan Aston Martin'in takım patronu Mike Krack, Newey'nin bu geleneksel yaklaşımının takım için büyük bir değer olduğunu belirtiyor: "Newey sadece bir aerodinamik uzmanı değil, aynı zamanda genel bir anlayışa sahip bir mühendis. Bu onu çok değerli kılıyor."