Mick: "Zorluklara rağmen Haas'la çalışmak keyifli"

Mick Schumacher, alt kategorilerde elde ettiği başarıların ardından Formula 1'e giren basamakları tek tek aştı ve bu yıl Haas'la F1'e adım attı.

Alman pilot, ilk yarışında finiş görmeyi başardı ve uzun zamandır hayal ettiği şey olan F1 gridinde yer almış oldu.

Auto Bild'e konuşan Schumacher, "Çocukken motor sporlarına olan tutkum çok ciddi değildi, ancak bir noktada karting yaparak, dünya şampiyonası da dahil olmak üzere uluslararası düzeyde yarışmaya başladım. Sonra profesyonel bir yarışçı olmak istediğimi anladım."

"Yüksek süratlere çıkıp, o seviyede mücadele etmek tamamen tarif edilemez bir duygu. Bir virajı mükemmel şekilde aldığınızda, gerçekten çok tatmin hissediyorsunuz ve sıralama turunda en hızlı turu attığınızda veya yarışı kazandığınızda, durum kesinlikle harika oluyor."

"Hangi virajlarda geçişin mümkün olduğunu önceden bilmeniz gerekiyor. Örneğin, rakibinizi bir virajdan önce geçerseniz ve o virajın ardından uzun bir düzlük varsa, bu geçiş pek bir anlam ifade etmez. Sonuçta, rakibiniz kesinlikle karşı atak yapar ve sonunda kazanacağınızdan daha fazla zaman kaybedersiniz. Sonuç olarak satrançta olduğu gibi yarışta da hamleleri önceden düşünmelisiniz."

Bu yılki hedefleri sorulduğunda Schumacher, "Şampiyona boyunca performansımı geliştirmek ve ilerleme kaydetmek istiyorum. Takımla nasıl etkili şekilde çalışacağımı öğrenmek istiyorum, ancak beklentilerle ilgili soruları cevaplamak kolay değil."

"Gerçekçi kalmalı ve henüz zaferler için savaşamayacağımı anlamalıyım. Her zaman maksimum sonuca ulaşmak için çabalamam gerekiyor, işe yaklaşım tam olarak bu olmalı."

"Ekibimizle çalışmayı seviyorum. Bir sürücü tek başına çok fazla şey başaramaz, ancak tüm takımla birlikte olursa çok şey başarabilir." cevabını verdi.