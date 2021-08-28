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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Mick: Yağmur bizim için daha iyi olur"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas F1 pilotu Mick Schumacher, yağmur yağdığı takdirde bunun kendileri için daha iyi olacağını dile getirdi.

Mick: Yağmur bizim için daha iyi olur"

Mick Schumacher, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da takım arkadaşı Nikita Mazepin'in gerisinde sonuncu oldu.

Alman pilot, cuma günü bazı iyi fikirler edindiklerini söylese de hafta sonunun kalan kısmının yağmur altında yapılmasını umuyor.

Mick şöyle dedi: "Yaz arasından sonra tekrar piste çıkmak kesinlikle güzeldi ve buradaki gibi bir piste dönmek de çok özel oldu."

"Seansın ıslak zeminde geçmesini umuyordum fakat piste çıkar çıkmaz kurudu. Buna rağmen çok şey öğrenmeyi başardık. Yarın için tam olarak ne yapmak istediğimiz ve neler deneyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var. Nasıl gideceğini hep birlikte göreceğiz."

"Eğer yağmur yağarsa bizim için durumu daha kolay hale getirecek ve mücadeleye dahil olacağız çünkü insanlar biraz daha temkinli gidecek ve bu da bize bazı fırsatlar için umut verecek. Neler olacağını göreceğiz. Normalde cuma gününün tamamen yağmur altında geçmesi gerekiyordu ve kuru zeminde geçti. Bu yüzden yarın için neler olacağını görmeliyiz."

Bu yılki en iyi cuma günlerinden birini geçiren Mazepin ise araçtan epey memnun olduğunu dile getirdi.

Rus pilot şöyle konuştu: "Bugün araç tarafında şey yolundaydı. Her iki seansta da başlangıçta asfalt ıslaktı ama geçiş lastikleri için çok az su vardı."

"Biraz vakit kaybetsek de aracımız kuru zeminde iyi görünüyordu, bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Henüz en iyi dengeyi bulamadık, ancak buna yakınız. Gün kolay geçmedi fakat Eau Rouge'u tam gaz geçmek ve düzlükte  320 km/s hıza çıkmak keyifliydi."

Nikita Mazepin, Haas, VF-21

Nikita Mazepin, Haas, VF-21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"

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Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"
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