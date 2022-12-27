Mick: "Vettel, evde sıkıldığı zaman eminim geri dönecek"
Mick Schumacher, Sebastian Vettel'in "sıkıldığı zaman" Formula 1'e geri döneceğine inanıyor.
2023 yılında hem Mick Schumacher hem de Sebastian Vettel Formula 1 gridinde yer almayacak. Mick, son iki yıldır yarıştığı Haas koltuğunu kaybetti ve Mercedes'le yedek pilotluk anlaşması imzaladı.
Vettel ise uzun kariyerine son noktayı koymayı seçti ve şimdilik gelecekte ne yapacağını kendisi dahi bilmiyor.
Bazıları Alman pilotun henüz 35 yaşında olmasından ötürü birkaç yıl içerisinde Formula 1'e dönebileceğini düşünüyor.
Hatta iyi bir teklif alırsa, bunu 2024'te yapabileceğini düşünenler dahi var.
Mick de, geride kalan iki yıllık süreçte kendisine büyük destek veren Vettel'in spora geri dönebileceğini düşünüyor.
Genç sürücü, "Şimdi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum."
"Fakat tavsiye almak için Sebastian'ı her an arayabileceğimi de biliyorum, ki bu harika bir şey."
"Geçmişte, bugün bir sürücünün yarışmayı bırakmasının, üç yıl sonra geri dönmeyeceği anlamına gelmediğini gördük. Örneğin babam bunu yaptı."
"Eminim Sebastian evde oturmaktan sıkıldığında geri dönmeyi düşünecektir. Umarım o zaman takım arkadaşı oluruz." dedi.
Mick, Ocak ayında yapılacak Şampiyonlar Yarışı'nda Vettel ile Almanya'yı temsil edecek.
Sebastian Vettel, Aston Martin, with an engineer
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" seçildi
Steiner: "Red Bull'a verilen ceza ağır değil"
Son Haberler
Zhou: "Bahreyn'de aldığım puan, eleştirilerin ardından ilaç gibi gelmişti"
Zhou Guanyu, Alfa Romeo ile anlaşmasının ardından gelen eleştiri ve tacizlerin ardından, bu yıl Bahreyn'de Formula 1'deki ilk yarışında puan almanın ilaç gibi geldiğini söyledi.
"DTM'de lastik tedarikçisi değişikliği, takımlar için büyük fark yaratmayacak"
DTM takım patronları, şampiyonanın gelecek yıl Michelin'den Pirelli lastiklerine geçmesinin; deneyimli takımlar için büyük bir fark yaratmayacağına inanıyor.
Fallows: "Aston Martin'in işe alımı, takımı geliştiriyor"
Aston Martin Formula 1 teknik direktörü Dan Fallows, ekibin şimdiden; işe alınan yeni personeller ve mevcut personellerden inanılmaz fayda sağladığını düşünüyor.
Hamilton: "Şampiyon olarak emekli olmak her pilotun hayalidir"
Lewis Hamilton, Formula 1'den şampiyon şekilde ayrılmanın her pilotun hayali olduğunu gizlemiyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.