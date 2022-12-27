Mick: "Vettel, evde sıkıldığı zaman eminim geri dönecek"

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2023 yılında hem Mick Schumacher hem de Sebastian Vettel Formula 1 gridinde yer almayacak. Mick, son iki yıldır yarıştığı Haas koltuğunu kaybetti ve Mercedes'le yedek pilotluk anlaşması imzaladı.

Vettel ise uzun kariyerine son noktayı koymayı seçti ve şimdilik gelecekte ne yapacağını kendisi dahi bilmiyor.

Bazıları Alman pilotun henüz 35 yaşında olmasından ötürü birkaç yıl içerisinde Formula 1'e dönebileceğini düşünüyor.

Hatta iyi bir teklif alırsa, bunu 2024'te yapabileceğini düşünenler dahi var.

Mick de, geride kalan iki yıllık süreçte kendisine büyük destek veren Vettel'in spora geri dönebileceğini düşünüyor.

Genç sürücü, "Şimdi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum."

"Fakat tavsiye almak için Sebastian'ı her an arayabileceğimi de biliyorum, ki bu harika bir şey."

"Geçmişte, bugün bir sürücünün yarışmayı bırakmasının, üç yıl sonra geri dönmeyeceği anlamına gelmediğini gördük. Örneğin babam bunu yaptı."

"Eminim Sebastian evde oturmaktan sıkıldığında geri dönmeyi düşünecektir. Umarım o zaman takım arkadaşı oluruz." dedi.

Mick, Ocak ayında yapılacak Şampiyonlar Yarışı'nda Vettel ile Almanya'yı temsil edecek.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with an engineer Fotoğraf: Glenn Dunbar