Schumacher: "Vettel, beni arkada tutabilmek için birkaç numara yaptı"

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Mick Schumacher, dün gerçekleştirilen sıralama seansında kırmızı bayrakların zamanlamasından olumsuz bir şekilde etkilenmişti ve 12. olabilmişti.

Alman pilot, sprint yarışında 2 sıra kazandı ve damalı bayrağı 10. sırada gördü. Mick, 10. sırayı Sebastian Vettel'den aldı fakat Vettel'i geçmek için uzun süre çaba sarf etti.

Mick, ilk olarak Vettel'i geçmenin neden bu kadar zaman aldığından bahsetti.

Alman pilot, "İlk olarak, onu geçmeye çalışırken lastiklerimi bitiremezdim. Yani lastikleri hayatta tutmaya çalıştım. Onu çok erkenden geçseydim de yumuşak lastikler henüz bitmemiş olurdu ve arayı açamazdım."

"Ayrıca Sebastian çok tecrübeli bir pilot ve beni arkada tutabilmek için bir iki numara yaptı. Bu güzeldi, bu oyunlardan çok şey öğrendim ve oldukça eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

Mick, bugün gerçekleştirilen sprint yarışa orta hamurla başlamayı tercih eden 3 pilottan biriydi. Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi dışındaki tüm pilotlar; 21 turluk sprint yarışa yumuşak lastikle başlamayı tercih ettiler.

Mick'den orta hamurla başlama kararını açıklaması istendi. Alman pilot, ikinci antrenman seansında orta hamurla daha rahat hissettiğini ve bu nedenden dolayı, sarı logolu lastikle başlamak istediğini ifade etti.

Mick, "Orta hamurla başlama tercihi kişisel bir tercihti. İkinci antrenman seansında orta hamur bana daha çok uydu. O lastikle daha rahattım ve bu yüzden yarışa o lastikle başlamak istedim."

"Bence orta hamur kararı doğru bir tercihti çünkü yumuşak lastiklerin yarış sonuna doğru gitmeye başladığını görebiliyordunuz."

"Bugün topladığımız verileri analiz ederek yarın için iyi bir araç ayarı oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Sparks fly as Mick Schumacher, Haas VF-22, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images