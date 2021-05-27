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Formula 1 Haberler

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Mick Schumacher, Sebastian Vettel'in şimdiye kadar kendisine pek çok tavsiyede bulunduğunu ve varlığının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

Michael Schumacher, geçmişte Sebastian Vettel'e sık sık tavsiyeler ve destekler vererek Alman pilota özellikle psikolojik anlamda epey yardımcı olmuştu.

Şimdi bir benzerini Vettel, Michael'ın oğlu Mick'e yapıyor ve ikilinin sık sık padokta birlikte olduğu görülüyor.

Monako GP hafta sonunda konuşan Schumacher, Vettel'in kendisine sık sık tavsiye verdiğini ve bunların kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Mick, "Seb'in bana verdiği pek çok tavsiye var. Bunlardan bir çoğu sır olarak kalacak, çünkü bildiğiniz üzere bur bir yarışma ve bir spor. Ancak ona büyük saygı duyuyorum. Açıkçası buna dostluk da diyebiliriz ki bu benim için çok güzel bir şey."

"O kadar çok tecrübesi var ki ondan öğrenebileceğim çok fazla şey var. Sanırım en büyük tavsiyesinin 'neden burada olduğunu asla unutma' olduğunu düşünüyorum."

"Sonuçta sporu seviyoruz ve bu hissi kaybettiğinizde, bir şeylerin ters gittiği anlamına geliyor. Hayatımı seviyorum, dünyadaki en iyi işe sahibim ve burada onun gibi birinden tavsiyeler almak kesinlikle harika." dedi.

Schumacher, Haas'ın da gelişimine yardımcı olduğunu ve kendisine güven verdiğini söyledi.

"Takım, gelişimimin çok büyük bir parçası ama aynı zamanda güvenimin de büyük bir parçası. Sürücüler olarak bize çok fazla güven veriyorlar. Sürücülere inanıyorlar ve ben de takıma inanıyorum. Bağımız aktif şekilde gelişiyor. Takımla güçlü bir bağa sahip olmak, pistteki sonuçları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir."

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

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Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''
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Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher , Sebastian Vettel
Takımlar Haas F1 Team

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