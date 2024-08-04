Mick: "Tüm kapılar kapanana kadar F1'e girmeye çalışacağım"

Haas ile yollarını ayırdıktan sonra Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Mick Schumacher, 2025 yılında Formula 1'e geri dönmek için çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Gelecek sezon için Mercedes, Alpine, RB ve Sauber'de birer boş koltuk var.

Alman pilot da hedefinin bu koltuklardan birisini almak olduğunu açıkladı fakat kendisi için en gerçekçi seçenek Alpine gibi görünüyor.

Divebomb'a konuşan Mick şöyle dedi: "Önceliğim Formula 1'e geri dönmek"

"İşlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Formula 1'de şu anda her türlü seçenek mümkün."

"Hâlâ boş koltuğu olan üç ya da dört takım var. Ancak hiçbiri şu anda bir karar vermek için acele etmiyor."

"Elbette bundan ötürü biraz belirsizlik içindeyim ama Formula 1 her zaman önceliğim olmaya devam edecek."

"Önümdeki tüm kapılar kapanana kadar beklemeye ve bu yönde çalışmaya devam edeceğim."