Mick Schumacher'in performansı AlphaTauri'yi etkiledi

Efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick, bu yıl Formula 2'de harika bir performans ortaya koydu ve gelecek yıl F1'de yarışmaya yakın görünüyor.

Genç sürücünün Alfa Romeo ile F1'e adım atması beklenirken, AlphaTauri tarafından Schumacher'e övgü geldi.

AlphaTauri patronu Franz Tost, AvD Motorsport Magazin'e verdiği demeçte, "Mick çok iyi bir ilerleme kaydetti. Yarıştığı her sınıfta kazandı ve Formula 1'de bunu sürdürecek."

"Yeni bir sürücünün Formula 1'i öğrenmesi iki ya da üç yılını alıyor."

"Ancak Mick, her şeyi yoğun şekilde inceleyen ve teknik sorunlarla başa çıkan çok olgun ve özenli bir sürücü. Bu yüzden başarılı olacak.”

"Baskıya dayanabilir ve bunu zaten alt kategorilerde kanıtladı. Mick'in Formula 1'de de başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

Mick'in amcası Ralf Schumacher de genç sürücünün F1 için hazır olduğunu söyledi.

"Her zaman Mick'in ilk üçe girmesinin önemli olduğunu söyledim. Bu yıl kazandı ve her zaman en hızlı sürücülerden biri oldu."

“Yıl boyunca kaydettiği gelişim umut vericiydi. Bu yüzden Mick'in gelecek yıl Formula 1'de olmayacağını hayal bile edemiyorum."

“Bir şey kesin: gelecek yıl Formula 1'de olmak için gerekenlere kesinlikle sahip.”