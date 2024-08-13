Mick Schumacher'e F1'de yarışmak için yeni bir umut mu doğuyor?

Mick Schumacher'in adının Audi'nin F1 2025 sürücü kadrosuyla ilgili görüşmelerde giderek daha fazla geçtiği iddia edildi.

F1'in 2026'daki yeni düzenlemeleri için mevcut Sauber takımını devralacak olan Audi, gelecek sezon için Nico Hulkenberg'e bir takım arkadaşı arıyor.

Alman üretici, geçen ay Ferrari'den ayrılacağını duyuran Carlos Sainz'ı kadrosuna katma isteğini açıkça belirtmişti. Ancak Sainz'in Williams'a katılmasıyla bu plan bozuldu.

Audi'nin ikinci tercihi olan Esteban Ocon'un da Alpine'den Haas'a geçmesi, Sauber'in Hulkenberg'in takım arkadaşı konusunda alternatif arayışlarına yönelmesine neden oldu.

Audi geçtiğimiz haftalarda bir dizi üst düzey yönetim değişikliğini duyurdu ve eski Ferrari takım müdürü Mattia Binotto, işletme ve teknik müdürlük görevlerine atandı.

Binotto, ikili arasındaki güç mücadelesine ilişkin ısrarlı söylentilerin ardından Audi başkanı Oliver Hoffmann ile birlikte görevden alınan eski McLaren patronu Andreas Seidl'in yerini aldı.

Audi ayrıca Red Bull spor direktörü Jonathan Wheatley'i takım patronu olarak atadı ve Wheatley'nin en geç Temmuz 2025'te yeni görevine başlaması bekleniyor.

Alman yayın organı Auto Motor und Sport'un bir haberine göre, Binotto'nun gelişi Schumacher'in beklenmedik bir şekilde F1'e geri dönüş yapmasına olanak sağlayabilir. 25 yaşındaki Schumacher, Audi'nin 2025 F1 kadrosu tartışmalarında giderek daha fazla dile getiriliyor.

Binotto, Schumacher'in Ferrari'nin genç akademisinden geçtiği dönemde Ferrari'nin başındaydı ve Schumacher, 2020'de prestijli F2 (eski adıyla GP2) şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2021'de müşteri takımı Haas ile F1'e terfi etmişti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu olan Mick Schumacher, 2022 sezonunun sonunda Haas tarafından performans sorunları nedeniyle takımdan çıkarıldı ve şu anda Mercedes'in yedek sürücüsü olarak görev yapıyor. Ayrıca, Alpine'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası operasyonunda yarış koltuğuna sahip.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Sainz ve Ocon'u kaçıran Audi'nin önceki yönetim döneminde genç sürücüleri değerlendirmeye yöneldiği ve Binotto'nun Schumacher ile olan ilişkisinin Alman sürücünün umutlarını artırdığı söyleniyor.

Schumacher, Fred Vasseur'ün Binotto'nun yerine takım müdürü olarak atanmasından iki gün sonra, Aralık 2022'de Ferrari ile yollarını ayırdı.

Schumacher, Audi için "göreceli olarak düşük riskli bir seçenek" olarak tanımlanıyor ve Haas'taki zorlu döneminden sonra ona F1'de bir şans daha verdikleri için Audi'nin bu hamlesinin büyük beğeni toplayacağı belirtiliyor.

Audi'nin Schumacher'le ilgilendiği haberi, daha önce McLaren ile adı anılan son IndyCar şampiyonu Alex Palou'nun da Hulkenberg'in takım arkadaşı olmak için sürpriz bir aday olduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

Audi'nin ayrıca 2023'ün ortalarında sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine beş yarışa çıkarak göz dolduran Red Bull yedek pilotu Liam Lawson'ı da takip ettiği biliniyor.

Lawson'ın sözleşmesindeki bir maddenin, F1 2025 için Red Bull Racing ya da VCARB ile kalıcı bir koltuğa terfi ettirilmemesi halinde Red Bull'dan tamamen ayrılmasına izin vereceği ve takımın Yeni Zelandalı üzerindeki opsiyonunun Eylül ayında sona ereceği biliniyor

Red Bull'un uzun süredir görev yapan motor sporları danışmanı Helmut Marko da geçtiğimiz günlerde bunu doğrulayarak Lawson'ın geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu.