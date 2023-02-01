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Mick Schumacher, W14 için koltuk ayarı yaptırdı

Mick Schumacher 2023 Formula 1 sezonuna tam anlamıyla hazırlanıyor. Alman pilot, yedek pilot olarak görev yapacağı Mercedes'in fabrikasına gelerek 2023 için koltuk ayarı yaptırdı.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mick Schumacher, W14 için koltuk ayarı yaptırdı
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Mercedes, Haas ile geçirdiği iki F1 sezonunun ardından Amerikalı ekipten ayrılmak zorunda kalan Mick Schumacher'i yedek pilotluğa getirmişti.

Schumacher, yıl içerisinde Mercedes Formula 1 takımının hem test hem de yedek pilotu olarak görev yapacak.

Bu görevi AlphaTauri F1 koltuğuna geçen Nyck de Vries ve Formula E'de de yarışan Aston Martin yedek pilotu Stoffel Vandoorne'dan devralacak.

 

Lewis Hamilton ya da George Russell'dan herhangi birinin bir yarış hafta sonunda yarışamaması halinde yerlerini genç Alman pilot alacak. Schumacher ayrıca Mercedes W14'ün gelişimine de yardımcı olacak.

Eski Formula 1 pilotu şu sıralar 2023 sezonuna hazırlanmakla meşgul. Geçen hafta sonu Şampiyonlar Yarışı'na katılan ve burada finale kalan Schumacher, bugün Mercedes'in Brackley'deki merkezinde koltuk ayarı yaptırdı.

Bu, sezon öncesi standart prosedürlerden birisi. Bu koltuk, olası test veya araca geçmesi halinde takım için çok değerli olacak. Bu koltuk ayarı ayrıca, Schumacher'in yıl boyunca aktif şekilde çalışacağı simülatörde de kullanılacak.

Mercedes, 2023 aracının örtüsünü 15 Şubat'ta Silverstone pistinde kaldıracak.

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