Mick Schumacher umutlu: "Formula 1 şu anda ulaşılabilir görünüyor"
Mick Schumacher Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bir röportajda spora geri dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi.
Schumacher Formula 1'e ilk kez 2021'de Haas F1 takımıyla başlamış ve iki yıllık sürecin ardından takımdan ayrılmak durumunda kalmıştı.
Alman pilot o günden bu yana Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapıyor ve bir yandan da WEC'te Alpine ile yarışıyor.
Schumacher arka planda 2025 Alpine koltuğu için çekişiyor ve yakında bir dizi teste katıldı.
AFP'ye konuşan Schumacher, hedefinin Formula 1'e geri dönmek olduğunu açıkça belirtti.
Schumacher AFP'ye yaptığı açıklamada F1'den ayrılış sürecini şöyle yorumladı: "Gerçekten zor oldu. Hayatınız boyunca hayalini kurduğunuz şeye ulaşıp sonra ayrıldığınızda, bununla yaşamak kolay olmuyor."
"Birbiri ardına gelen hayal kırıklıkları en zor kısmı oldu. Şu anda Formula 1 benim için ulaşılabilir durumda görünüyor fakat dengede kalmalı ve kendime aşırı güvenmediğimden emin olmalıyım."
"Zorlamaya devam etmeliyim ve işler yolunda gitmezse bir B planım olduğundan emin olmalıyım. Fakat şu an henüz o noktada değiliz çünkü Formula 1'deki şansım şu ana kadar oldukça iyi görünüyor."
"Fakat çok aceleci davranıp da pişman olmak istemiyorum."
2025'te F1'e dönüp dönmeyeceği sorusuna Mick, "Planım her zaman Formula 1'di fakat önüme ne gibi fırsatlar çıkacağını görmeye çalışıyoruz."
"Bence kapıların açılma ihtimali var ama tabii ki bu biraz korkutucu bir dönem çünkü bekliyorsunuz ve bunu yaparken bazı kapılar kapanabilir."
"Yani ne yapmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor."
"Fakat Formula 1 için ne kadar sürerse sürsün beklemeye karar verdim."
"Açıkçası pek çok ilginç seçenek var. Asıl soru hangi seçeneklerin açık olduğunu görmek. Bu kolay değil fakat benim için Formula 1'e geri dönüp neler yapabileceğimi ve son iki yılda neyi kanıtlayamadığımı göstermek çok önemli."
"Önüme ne gibi fırsatlar çıkacağını görmek için bekliyorum." cevabını verdi.
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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