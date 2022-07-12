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Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"

Son iki yarışta puan alarak vites yükselten Haas pilotu Mick Schumacher, bir dönem takım patronu Günther Steiner ile gerilim yaşadıklarını kabul ediyor.

Altay Gök
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Mick Schumacher: "Steiner ile aramızda gerginlik vardı"
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Schumacher için sezon pek de kolay başlamamıştı. İlk dokuz yarışın ardından Nicholas Latifi ile birlikte puan alamayan tek pilot konumunda bulunan Alman pilot, takım patronu Steiner tarafından da birkaç kez eleştirilmişti.

Her ne kadar Steiner medyayı "karışıklık çıkarmaya çalışmakla" suçlasa ve her şeyin iyi olduğunu söylese de, yaptığı yorumlar "böyle devam edemez" şeklindeydi.

Monako'daki kazanın ardından her hafta daha da iyiye giden Schumacher, geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'da sekizinci olarak kariyerinin ilk puanlarını elde etti, Avusturya'da ise 6. olarak hem kariyerinin en iyi sonucuna ulaştı, hem de günün sürücüsü seçildi.

Kanal 4'e konuşan Mick, Steiner ile ilişkisi hakkında, "Evet, gerginlik vardı ama bu normal. Hepimiz puan almak istiyoruz, uzun süre puansız kalmam ise hayal kırıklığına yol açıyor, bunu anlayabiliyorum."

"Açıkçası Cidde gibi aracın büyük hasar gördüğü yerler bize pahalıya patlıyor, bunu da anlayabiliyorum, ancak tüm bu zamanlar bizi motive de ediyor, birbirimize daha da yakınlaştırıyor ve daha fazla puan kazanmaya çalışmamızı sağlıyor." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas pilotu, ilk birkaç yarışta performansından çok yaptığı masraflı kazalarla gündeme gelmişti. Cidde ve Monako'da aracına büyük hasar veren -hatta bu nedenle Cidde'de piste çıkamayan- Schumacher, özellikle Monako'daki kazanın bu kadar büyük sonuçlara yol açmasına şaşırdığını belirtiyor.

Schumacher, "Monako'daki kazanın bu denli ağır hasara yol açması şaşırtıcıydı, daha küçük bir kaza olduğunu düşünmüştüm. Ağır hasarın sebebi muhtemelen kaza anındaki açı ve çarptığım zeminin yapısı. Cidde'deki kazanın ise yol açtığı etki açısından bakarsak çok daha büyük olduğunu düşünüyorum."

"Bunlar geçip gitti ancak benim bugün olduğum kişiye dönüşmemi de sağladı. Bu nedenle önüme bakmaya çalışsam bile yaşananları unutmaya çalışmıyorum çünkü onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum." dedi.

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