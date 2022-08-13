Mick: "Schumacher soyadının sadece artılarını gördüm"

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Mick, Avrupa Formula 3 ve Formula 2'de elde ettiği şampiyonlukların ardından 2021 yılında Haas ile Formula 1'e adım atmıştı.

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael'ın oğlu olan Mick, aynı zamanda Ferrari sürücü akademisinin bir parçası.

Formula 1'e ilk girdiğinde bazıları onun bir "Schumacher" olmasından dolayı F1'e girdiğini iddia etti ve elde ettiği başarıları küçümsedi.

Aynı zamanda kendisi üzerinde her zaman olumlu veya olumsuz baskı veya ilgi vardı.

Ancak Mick, Schumacher soyadının kendisi için genel anlamda pozitif olduğunu söyledi.

Mick, soyadının üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda, "Hayır. Faydaları ve olumsuz yanları olduğuna eminim ama ben sadece faydasını görüyorum."

"Bu adı taşımaktan ve neler yapabileceğimi göstermekten gurur duyuyorum."

"Ailem bana büyük destek veriyor ve bu çok önemli. Böyle harika ebeveynlere sahip olduğum için minnettarım. Aynı zamanda çok da şanslıyım."

"Kim olduğumuz dışında, ailemizin bir bütün olarak sahip olduğu zihniyetin harika olduğunu düşünüyorum. Bu, herkesin sahip olmasını isteyebileceğim bir şey ama maalesef öyle olmuyor."

"Kendi alanım, kendi zaman dilimim içerisinde büyüme şansım oldu ve hiçbir zaman bir şeyler yapmak zorunda kalmadım."

"Bu, motor sporlarında büyük bir avantaj çünkü pek çok sürücünün istediği hızda öğrenme ayrıcalığı olmuyor. Her şeyi daha hızlı öğrenmeye zorlanıyorlar. Belki de çok sert yetiştiriliyorlar, ki hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadım." dedi.