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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

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Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"
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Bu hafta sonunun Abu Dhabi GP'sinde Mick Schumacher ilk antrenman seansında Haas'la boy gösterdi, genç pilot şimdilik Kevin Magnussen'in ekibiyle çalışsa da takımının her şeyi yoluna koyacağına ve hedeflerini yüksek tutacaklarına emin. Alman pilot gelecek sene Rus takım arkadaşı Nikita Mazepin'le bir sorun yaşayacaklarını da düşünmüyor.

Antrenman seansında 2021 değil 2020 tabanıyla sürüş yapan Mick'e, araca alışma süreci sorulduğunda: "Diğerleri kadar F1’de tecrübem olmasa da tabii ki direkt olmayı ve nasıl hissettiğimi, nasıl olduğunu söylemeyi tercih ediyorum. Yine de iyi geribildirimler vermek ve dikkatinizi çeken şeyleri söylemek her zaman iyidir. "

"Yani o açıdan her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü, bir Formula 1 aracını tekrardan sürebilmek güzel. " dedi.

Bu sezon F2 şampiyonasına liderlik yapan Mick'e gridin arkalarında yarışan bir araca alışmak için mental olarak neler yaptığı sorulduğunda: "Genel olarak hedeflerinizi anlama ve olası bulduğunuz durumlara göre hedeflerinizi ayarlamaktan ibaret."

"Tabii ki hedefinizi tutturduğunuzda mutlu olabilirsiniz. Hedefinizden fazlasını başarırsanız yine mutlu olursunuz. Beklentinizin altında bir sonuç alırsanız daha sıkı çalışmanız gerektiğini bilirsiniz. "

"Gelecek sene yapmamız gerekenin, beklentilerimizi yönetebilme ve oluşabilecek her şeye karşı açık fikirli olabilmek olduğunu düşünüyorum. Kendim için 2. antrenman seansını hedef koyarsam, ulaşması zor da olsa başarabildiğim takdirde bizim için bir galibiyet gibi olur."

"O yüzden sadece kendimizi gözlemlemekle kalmayıp diğerlerine her zaman mücadeleye devam edeceğimizi ve en iyimizi vereceğimizi göstermeliyiz. "

Hedeflerden konu açılmışken Günther Steiner'in 2021 için pek bir hedeflerinin olmadığı, geçiş yılı olarak baktıkları yorumu ve kendi hedefleri sorulduğunda Mick: "Elbette kendim için bir hedef belirlemek istiyorum ve bu her yönden iyi yapmak olacak."

"Bunun ne kadarının gelecek sene değişeceğini o senenin ilk yarışına geldiğimizde anlayabileceğiz. " dedi.

F1'de sürmekten çok büyük bir heyecan duyup duymadığı sorulduğunda ise Mick: "Doğrusu, hayır. Formula 1’de ve iyi pilotlarla sürüyor olmak güzel. Ama dürüst olmam gerekirse alt serilerden pek bir farkı yok. "

"Tabii ki şu anda her sene çok rekabetçi bir şekilde geçiyor. Ve 1. antrenman seansında sürdüğünüzde çevrenizdeki herkes sezon boyunca sürmüş olurken siz yeni gelen oluyorsunuz. "

"Ama bence bu, gelecek sene kesinlikle değişecektir ve bu pozisyonda kendimi daha alışmış hissedeceğim. "

Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'le birlikte Haas'ın 2021 pilot dizilimi tamamen çaylaklardan ibaret olacak, bu konuda Mick'in hisleri sorulduğunda ise: "Uzun bir süredir bu sporun içerisindeyim ve şu ana kadar – bu sene- mental olarak iyi bir yerde ve yükseklerde hissediyorum."

"Gelecek sene Nikita’yla beraber durumu iyi idare edeceğimizi düşünüyorum. Bence takım bu kararı iyice ve dikkatlice düşünerek aldı, dolayısıyla ne yaptıklarını bildiklerine eminim." demekle yetindi.

Son olarak bir F1 pilotu olarak nerede kalacağı sorulduğunda ise Mick: "İsviçre’de kalacağım. COVID izin verdiğinde kesinlikle daha çok dolaşacağım ama kendi yerimde kalıyorum. " dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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