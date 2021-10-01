Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Haberler

Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Mick Schumacher, Netflix'in yeni Schumacher belgeselinde ailesinin, evdeki yaşamlarına dair 'özel bilgiler' paylaşabilmesinden memnun olduğunu söyledi.

Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş

Geçtiğimiz haftalarda izleyiciye sunulduğundan beri yayın servisinde hit olan film, Mick'in babası Michael Schumacher'in hayatını ve kariyerini konu alıyor.

Belgeselin en duygusal anlarından biri ise Mick ve annesi Corinna'nın, 2013'teki kayak kazasında geçirdiği kafa travmasının ardından, tedavisi süren Michael hakkında hissettiklerini söyledikleri andı.

Bir noktada Mick, babası ile motor sporları hakkında bir kez konuşabilmek için her şeyden vazgeçeceğini anlattı.

Corinna, Michael ile evlerinde terapiye devam ettiklerini açıkladı.

Corinna, "Michael'i her gün özlüyorum."

"Sadece ben değil. Çocuklar, bütün aile, babası, etrafındaki herkes özlüyor. Michael'i herkes özlüyor ama o, burada. Farklı, ama bizimle, bu da bize güç veriyor."

"Biz birlikteyiz. Evde beraber yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'in daha iyi ve rahat olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona ailemizi ve aramızdaki bağı hissettirmeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun, elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız." dedi.

Bu, ailenin Schumacher hakkında bilgi sunduğu ilk açıklamaydı.

Mick, filmle ve Michael'ın yakınlarının paylaştıklarıyla övünerek, aldığı tepkilerle moralinin yükseldiğini söylüyor.

Mick,"Tabii ki çok olumlu tepkiler aldık."

"Filmi izleyen birkaç kişi ile konuştum ve sevdiklerini söylediler. Ben ve ailem de sevdik."

"Fikirlerimi, benim tarafımdan yaşadıklarımı ve bir şeylerin nasıl gittiği hakkında özel bilgileri paylaşabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren in the Press Conference

Daniel Ricciardo, McLaren in the Press Conference

Photo by: FIA Pool

Filmi beğenen, sadece F1 takipçileri değil. McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo da geçtiğimiz hafta filmi izlediğini söyledi.

Avustralyalı, "Bir taraftar olarak filmi keyifle izledim."

"Michael'in kariyerinin büyük bir kısmını takip ettim. Bu yüzden hikayesinin çoğu kısmını biliyordum."

"Ancak, özellikle F1'e yakın zamanda ilgi duymaya başlayanlar için, Michael'in hikayesini izlemek harika olacak."

"Bu kadar iyi tepkiler aldığına şaşırmadım. Ayrıca, Mick de kamera karşısında iyi görünüyordu."

"Bir parıltısı vardı bu yüzden iyi görünüyordu. Yakın bir arkadaşımla izledim ve filmi beraber izlemeyi planlamıştık. Bu yüzden birkaç gün bekledik ve akşam yemeğinin ardından filmi izledik." dedi.

paylaşım
yorumlar
Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Önceki haber

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

19 s
2
Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

13 s
3
Formula 1

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

14 s
4
World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

13 s
5
Formula 1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

16 s
Son Haberler
Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş
F1

Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş

20dk
Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
F1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

13 s
Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi
F1

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

14 s
Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor
F1

Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor

15 s
Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
F1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

16 s
Son Videolar
Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
14 s

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar 05:31
Formula 1
29 Eyl 2021

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş Rusya GP
Formula 1

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”
Formula 1

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Mazepin, Schumacher'le olan ilişkisinin daha iyiye gitmesini beklemiyor
Formula 1

Mazepin, Schumacher'le olan ilişkisinin daha iyiye gitmesini beklemiyor

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum" Hollanda GP
Formula 1

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor Hollanda GP
Formula 1

Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi
Formula 1 Formula 1

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
Formula 1 Formula 1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor

Son Haberler

Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş
Formula 1 Formula 1

Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi
Formula 1 Formula 1

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Hamilton’ın dördüncü motoruna geçme ihtimaline güvenmiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.