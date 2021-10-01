Mick Schumacher, Netflix filminde 'özel bilgiler' paylaşabilmekten mutlu olmuş

Geçtiğimiz haftalarda izleyiciye sunulduğundan beri yayın servisinde hit olan film, Mick'in babası Michael Schumacher'in hayatını ve kariyerini konu alıyor.

Belgeselin en duygusal anlarından biri ise Mick ve annesi Corinna'nın, 2013'teki kayak kazasında geçirdiği kafa travmasının ardından, tedavisi süren Michael hakkında hissettiklerini söyledikleri andı.

Bir noktada Mick, babası ile motor sporları hakkında bir kez konuşabilmek için her şeyden vazgeçeceğini anlattı.

Corinna, Michael ile evlerinde terapiye devam ettiklerini açıkladı.

Corinna, "Michael'i her gün özlüyorum."

"Sadece ben değil. Çocuklar, bütün aile, babası, etrafındaki herkes özlüyor. Michael'i herkes özlüyor ama o, burada. Farklı, ama bizimle, bu da bize güç veriyor."

"Biz birlikteyiz. Evde beraber yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'in daha iyi ve rahat olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona ailemizi ve aramızdaki bağı hissettirmeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun, elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız." dedi.

Bu, ailenin Schumacher hakkında bilgi sunduğu ilk açıklamaydı.

Mick, filmle ve Michael'ın yakınlarının paylaştıklarıyla övünerek, aldığı tepkilerle moralinin yükseldiğini söylüyor.

Mick,"Tabii ki çok olumlu tepkiler aldık."

"Filmi izleyen birkaç kişi ile konuştum ve sevdiklerini söylediler. Ben ve ailem de sevdik."

"Fikirlerimi, benim tarafımdan yaşadıklarımı ve bir şeylerin nasıl gittiği hakkında özel bilgileri paylaşabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Filmi beğenen, sadece F1 takipçileri değil. McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo da geçtiğimiz hafta filmi izlediğini söyledi.

Avustralyalı, "Bir taraftar olarak filmi keyifle izledim."

"Michael'in kariyerinin büyük bir kısmını takip ettim. Bu yüzden hikayesinin çoğu kısmını biliyordum."

"Ancak, özellikle F1'e yakın zamanda ilgi duymaya başlayanlar için, Michael'in hikayesini izlemek harika olacak."

"Bu kadar iyi tepkiler aldığına şaşırmadım. Ayrıca, Mick de kamera karşısında iyi görünüyordu."

"Bir parıltısı vardı bu yüzden iyi görünüyordu. Yakın bir arkadaşımla izledim ve filmi beraber izlemeyi planlamıştık. Bu yüzden birkaç gün bekledik ve akşam yemeğinin ardından filmi izledik." dedi.