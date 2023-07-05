Mick Schumacher, McLaren ile ilk testine çıktı
Mercedes yedek ve test pilotu Mick Schumacher, bugün McLaren ile ilk testini gerçekleştirdi.
Formula 1'in "eski araçlarla test" programı kapsamında McLaren'in 2021 aracı MCL35M'in direksiyonuna geçen Schumacher, 2021 sezonunda yarıştığı Portimao'da başarılı bir testi geride bıraktı.
Bu sezonu Mercedes yedek pilotu olarak geçiren Schumacher, iki takım arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak gerektiği zaman -yani Lando Norris veya Oscar Piastri'nin başına bir şey geldiğinde- McLaren direksiyonuna geçme iznine sahip.
Dolayısıyla bu test, Schumacher'in McLaren'da işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesi ve takımı tüm yönleriyle tanıyabilmesi açısından da kritik önem taşımaktaydı.
Tek sıkıntı, McLaren'in şu anda Britanya GP'si için hazırlanması, bu da Schumacher'in test esnasında nispeten genç ve tecrübesiz bir ekiple çalışması anlamına geliyordu.
Twitter'dan bir açıklama yayınlayan takım, "Mick'e katılan çaylak mekanikerlerimiz, mühendislerimiz ve stajyerlerimiz pist kenarı ortamında çalışarak değerli deneyimler kazanıyor" ifadelerini kullandı.
Mick Schumacher, McLaren
Photo by: McLaren
24 yaşındaki Alman pilot, son olarak Barselona'da Mercedes ile teste çıkmış ve battaniyesiz Pirelli lastiklerini denemişti.
Barselona testi hakkında konuşan Schumacher şunları söyledi: "Bu deneyim kesinlikle görevimde bana fayda sağlayacak."
"Nelere dikkat etmem ve nelerin üzerinde çalışmam gerektiğini daha iyi anladım. Ayrıca tüm prosedürleri ve takımın pist kenarında nasıl çalıştığını daha iyi anladım."
"Bu, yarışa katılmam gerektiğinde önemli bir faktör olacak." dedi.
Mick Schumacher, McLaren
Photo by: McLaren
2018 sezonunda Avrupa F3, 2020 sezonunda Formula 2 şampiyonluğuna ulaştıktan sonra Haas ile F1'e giriş yapan Schumacher, iki zorlu sezonun ardından takımla anlaşamamış ve koltuğunu kaybetmişti.
Başka bir koltuk bulamamasının ardından Mercedes ile anlaşan Schumacher, özellikle Toto Wolff ile yakından çalışmakta ve tecrübe edinmekte.
Schumacher'i iki hafta sonra da Goodwood Hız Festivali'nde, babasının 2011 aracı Mercedes W02 ile turlarken izleyeceğiz.
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