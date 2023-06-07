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Mick Schumacher, ilk kez W14'ün direksiyonuna geçti!

Mercedes test ve yedek pilotu Mick Schumacher, lastik testleri kapsamında Barselona'da piste çıktı ve ilk kez W14 ile sürüş yaptı.

Altay Gök
Ekleyen:
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, in the pit lane

İki sezonluk Haas macerasını kötü bir şekilde noktalayan Schumacher, koltuğunu kaybettikten sonra Ferrari Sürücü Akademisi'nden de ayrılmış ve test pilotu olarak Mercedes'e geçiş yapmıştı.

Altı aydır özellikle simülatör çalışmalarına odaklanan ve hem Lewis Hamilton, hem George Russell tarafından sıkça övülen Schumacher'in ilk kez ne zaman piste çıkacağı merak konusuydu.

Mercedes'in tercihi, İspanya'daki iki günlük Pirelli lastik testlerinin ikinci gününde Schumacher'i piste çıkarmak oldu; böylece hem Alman pilot ilk kez direksiyona geçebilecek, hem de simülatör verileriyle pist verilerini kıyaslayabilecekti.

Schumacher, İspanya Grand Prix'sinin ardından iki günlük Pirelli lastik testinin ikincisi için Çarşamba günü Mercedes'in W14 yarış aracının direksiyonuna geçti.

Pirelli'nin battaniyesiz lastikleri denediği testte Ferrari de yer almakta.

 
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