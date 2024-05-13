Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

F1 efsanesi Michael Schumacher'in 25 yaşındaki oğlu Mick, 2022 sonunda koltuğunu kaybettiğinden beri Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Mick aynı zamanda bu yıl Alpine ile WEC'te yarışmaya başladı ve Fransız şirketle çok yakın bağları var.

Geçtiğimiz hafta sonu Spa-Francorchamps'ta F1 söylentileri sorulduğunda Alman pilot, "Durumu izliyorum. Bundan daha fazlasını söyleyemem. Hedefim F1'e geri dönmek." dedi.

Spa'ya gitmeden önce Silverstone'a giden Schumacher, burada Kimi Antonelli ile 2022 Mercedes'i sürdü.

Schumacher'in bir yarış mesafesinden daha fazlasını tamamladığı söyleniyor fakat Mercedes tüm tur zamanlarını gizlemiş durumda.

Schumacher'in 2024'te geri dönmek için en büyük umudu, patron Bruno Famin ile sıkı bir ilişki kurduğu Alpine gibi görünüyor.

Alpine'in mevcut performansı nedeniyle büyük bir krizi yönetmek zorunda olan Famin'in 2025 için Esteban Ocon ve Pierre Gasly'den ikisini de kaybetme ihtimali bulunuyor.

Söylentilere göre Wolff, Ocon'un 2025 ve sonrası için Mercedes destekli Williams'a geçmesi için baskı yapıyor.

Bu durum karşısında Alpine'in genç yeteneği Jack Doohan'a şans verme ihtimali var.

Fakat Auto Bild'in haberine göre Alpine önümüzdeki birkaç hafta içinde Schumacher'e 2022 Formula 1 aracıyla test yapma teklifi sunacak.

Bu testin Schumacher'in geleceği için kritik değerde olduğunu düşünenler var.

Üstelik Renault CEO'su Luca de Meo'nun Schumacher'in Alpine F1'e katılmasını n Alman otomotiv pazarındaki yerleri için önemli olabileceğini düşündüğü söyleniyor.