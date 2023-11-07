Mick Schumacher henüz Formula E'ye geçmeyi düşünmüyor

Formula 2'de elde ettiği şampiyonluk sonrası Formula 1'e adım atan fakat Haas ile geçirdiği iki sezonunun ardından koltuksuz kalan Mick, 2023'ü Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirdi.

Alman pilot, 2024 sezonunda pistlere dönmek istiyor ancak bunu Formula 1'de yapması pek mümkün değil. Hal böyle olunca diğer serilere yöneldi ve Alpine ile WEC'e geçmeye hazırlanıyor.

Mercedes'in yedek pilotluğunu yapmaya devam etmesi beklenen Mick'in adı Formula E ile de anılıyor fakat genç sürücünün hedefi burada yarışmak değil.

TuttoMotori'ye konuşan Mick, "Açık konuşmak gerekirse Formula E'ye geçişi düşünmüyorum."

"İçten yanmalı motorları seviyorum, yakıt kokusunu seviyorum. Ne yazık ki Formula E şu anda bana göre değil."

"Fakat geleceğin ne getireceğini kim bilebilir? Eğer bu şampiyona, yarışma fırsatı bulacağım tek şampiyona olursa, o zaman beklentilerimi yeniden gözden geçirebilirim."

"Yine de ben kokan, gürleyen ve yakıt yakan V10 ya da V8 motorlu eski tip araçları seviyorum. İlgimi bu tür araçlar çekiyor." dedi.