Schumacher: ''Hedefim, en iyi performansımı sergilemek''

Geçtiğimiz sezonun Formula 2 Şampiyonu Mick Schumacher, bu sezon Haas’ın F1 koltuklarından birinde oturacak ve Formula 1’deki ilk sezonuna başlayacak.

Alman pilot, yeni sezon başlamadan önce, Motorsport.com'un yeni sezonla ilgili birkaç sorusuna cevap verdi.

Bu yıl F1’in üç çaylağından biri olacak Schumacher, yeni sezon hakkında şunları söyledi: ‘’Çok heyecanlıyım ve başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Biliyorsunuz, test için piste çıkmak ve sonunda F1’de yarışacak olmak, kulağa harika geliyor ve harika hissettiriyor. Yani ilk sezonumu dört gözle bekliyorum.’’

Bu sezonki zayıflıkları ve geliştirmesi gereken yönleri sorulduğunda ise genç pilot, ‘’Zayıflıklarım veya güçlü yönlerim hakkında konuşmanın zor olduğunu düşünüyorum.’’

‘’Açıkçası, tek yaptığım şey, Haas aracıyla bir gün geçirmekti. Yani bu sezonki odak noktamın ne olacağını belirlemek zor.’’

‘’Ancak geçmişte, daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm şeyler üzerine çalıştım, o kadar da iyisini yapamadığım şeylerin üzerine çalıştım. Yani, umarım sezona iyi başlarım ve sezon o şekilde devam eder. Eminim ki karşıma çıkan bütün durumlara adapte olabileceğim.’’

‘’Şimdiden takımla birçok toplantı gerçekleştirdik. Çok rahat hissediyorum. Umarım takım da benimle rahattır ve böylece iyi bir bazla başlayabiliriz ve sezon boyunca daha da güçlü bağ kurabiliriz.’’

‘’Piste her çıktığımda mükemmel bir sürüş yapmalıyım. Herhangi bir durum hakkında aklımda soru veya şüphe olmamalı. Takımla iyi bir iletişim kurmak çok önemli. Her puan fırsatını değerlendirmeliyiz.’’ yanıtını verdi.

Yeni sezon öncesindeki hedefleriyle ilgili konuşan Schumacher, hedefinin en iyi performansını göstermek olduğunu söyledi.

‘’Sanırım hedefimle ilgili daha önce birkaç kere konuştum. Ancak açıklamam gerekirse, hedefim, en iyi performansımı sergilemek.’’

‘’Bu yüzden, daha aracı sürmeden net bir hedefim olduğunu söyleyemem fakat söylediğim gibi, her seferinde %100 performansımı göstereceğim.’’