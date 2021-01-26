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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

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Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"
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Mick Schumacher, Lewis Hamilton'un da babası Michael Schumacher'in de elde ettiği rekorlarda herhangi bir rastgelelik olduğunu düşünmüyor.

Mercedes W11’iyle Hamilton, 2020 sezonunu domine ettikten sonra 7. şampiyonluğunu alarak Michael Schumacher’le birlikte rekoru elinde tutarken efsanevi Alman pilotun en çok galibiyet alma rekorunu da geride bıraktı.

Mercedes son 7 senedir hem sürücüler hem de üreticiler şampiyonasını kazanıyor fakat W11 şu ana kadarki en baskın araç olarak nitelendiriliyor, hatta Red Bull pilotu Max Verstappen gridin %90’ının W11’le galibiyet alabileceğini söyledi.

Verstappen: “Başardıklarına çok saygı duyuyorum. Lewis, Mercedes’in içinde olduğu için gerilmiyorum.”

“Doğrusu gridin %90’ı o araçla kazanabilir. Lewis’e karşı olmak için söylemiyorum, o çok iyi bir pilot ama araç çok dominant.”

“Evet belki diğerleri Lewis kadar baskın olamazdı ama içinde bulunduğunuz durumu kabullenmeli ve en iyisini elde etmeye çalışmalısınız.”

“Gergin değilim, daha çok onları yenmek için neleri deneyebileceğimize odaklanmış durumdayım.”

Schumacher ise buna katılmadığını belirterek Hamilton’un başarısının rastgele olmadığını ve babası Michael’ın başarılarıyla aynı durumda olduğunu söyledi.

Corriera Della Sera Sport’a konuşan Mick: “Tüm bir dönemi domine eden bir şampiyona baktığınızda bir şeyi gözden kaçırma riskiniz var. Bunun için gereken olağanüstü çaba, kaynakların önemi, enerji ve daha sonra kazanacak olan şampiyon tarafından uygulanan yetenek.”

“Bu babam için doğru olduğu kadar Hamilton için de doğru. Büyük bir başarıda herhangi bir rastgelelik olmaz.”

“Bu bir buz dağı ve biz genelde sadece suyun dışında kalan ucunu görüyoruz.”

Schumacher de geride bıraktığımız sezonun Formula 2 şampiyonu olarak F1’e Haas’la yükselecek.

Alt sıralarda tamamladığı ilk sezonundan sonra Schuamcher, Formula 2’deki 2. sezonunda büyük atılımlarla diğer bir Ferrari sürücü akademisi üyesi Callum Ilott’a 14 puan fark atarak Prema takımıyla şampiyonluğu elde etti.

Schumacher’in 2021 sezonunda Haas’taki takım arkadaşı ise F2’den yükselen diğer bir isim olan Nikita Mazepin olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen , Michael Schumacher , Mick Schumacher
Editör Memet Kağan Bilgili

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