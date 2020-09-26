Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Hamilton, 2013'te geçiş yaptığı Mercedes ile, bir sonraki sene başlayan hibrit dönemde büyük başarılar elde etti ve McLaren ile kazandığı 21 yarışa 69 tane daha ekledi.

Eğer Hamilton, bu hafta sonu Sochi'de yapılacak olan Rusya Grand Prix'sini kazanırsa, Michael Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekorunu egale edecek - bu rekor, F1'deki pek çok ismin kırılmasını beklemediği bir rekordu.

An itibariyle Hamilton, pole pozisyonu ve podyum sonuçları açısından tarihin en başarılı F1 sürücüsü konumunda, ve eğer bu sene takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı ve Red Bull pilotu Max Verstappen'i şampiyonada yenerse, Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu da egale edecek.

Kendisinin ve ailesinin, Hamilton'ın rekoru kıracak - ve belirli bir noktadan sonra geliştirecek - olması hakkında neler hissettikleri sorusuna Mick Schumacher şu yanıtı verdi: "Babamın sürekli olarak kurduğu cümlelerden biri 'Rekorlar kırılmak için vardır.' olmuştur. Ve bence bu da spordaki herkesin hedeflediği bir şey."

"Bence Lewis gerçekten çok ama çok iyi bir dönem yaşadı - istikrarlı ve iyi bir süreç geçirdi. Herkes rekorların kırılmak için orada olduğunu söyler ve tabii ki de bizim açımızdan da iyi bir şey olarak görülebilir."

"Tabii ki de spor için iyi bir şey. O da spor için çok önemli bir isim. Sanırım benim için bir sonraki hedef ise - eğer F1'e adım atabilirsem - bu rekoru kırmak olacaktır."

Mick Schumacher drives his fathers championship winning Ferrari F2004 on a demo run celebrating ferrari's 1000th Grand Prix Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher talks with Ferrari personnel Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, Hamilton ile pek çok kez tanıştığını, ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle F1'in uyguladığı sosyal baloncuk kurallarından ötürü yakın bir zamanda konuşma fırsatı bulamadığını söyledi.

"Tabii ki de Lewis'in babam ayrıldıktan sonra Mercedes'e gelmesi... Pek çok kest pistteydim ve belirli anlarda onunla konuşma şansı yakaladım, yani normal olarak o, çok meşgul bir adam."

"Ben de oldukça meşgulüm, ve özellikle şu anda COVID kuralları sebebiyle birbirimizle konuşmamız biraz zor. Bu yüzden şu anda kendime odaklanmış durumdayım ve Lewis de aynısını yapıyordur."