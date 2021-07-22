Mick Schumacher, babasının ilk F1 aracını Silverstone'da sürdü

Silverstone pisti, 2021 Britanya Grand Prix'sinin ardından sessiz kalmadı. Northamptonshire'daki pist, 90'ların başında üretilen, hibrit ve ERS'nin olmadığı bir V8 motoruyla yankılandı.

Mick Schumacher, babası Michael'ın 1991 Belçika Grand Prix'sinde ilk Formula 1 yarışına katıldığı Jordan 191'i Silverstone'da test etme fırsatı buldu.

Schumacher, tutuklanan Bertrand Gachot'un yerini almış ve Spa Francorchamps pistinde kariyerinin ilk Formula 1 yarışına katılmıştı. Michael, Cumartesi günkü sıralama turlarında yedinci en hızlı zamanı yaparak herkesi şaşırttı ancak yarışı talihsiz şekilde bitti.

Michael, Jordan 191'inin debriyajının bozulması nedeniyle başladıktan birkaç metre sonra yarış dışı kaldı.

Bu yılki Belçika GP, Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışının 30. yıl dönümü olacak ve Mick, 2021 Belçika GP'den önce Sky Sports belgeselinin parçası olarak, özel bir çekime katıldı.

Mick daha önce de babasının yarıştığı araçları sürmüştü. Alman pilot, 2017 Spa-Francorchamps'ta, Michael'ın F1'de ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı Benetton B194'ü sürmüştü. Ayrıca geçen yıl Mugello'daki Toskana Grand Prix'sinde babasının son şampiyonluğunu aldığı Ferrari F2004'ün direksiyonunda birkaç tur attı. Mick bu araçla geçen yıl Hockenheim'da da birkaç tur attı.