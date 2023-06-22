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Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak!

Goodwood Hız Festivali'ne katılacağı açıklanan Mercedes yedek pilotu Mick Schumacher, babası Michael Schumacher'in 2011 sezonunda yarıştığı W02 ile sürüş yapacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Michael Schumacher, Mercedes, W02

Haas koltuğunu kaybettikten sonra test pilotu olarak Mercedes'e geçiş yapan Mick, bu kapsamda simülatör çalışmaları yapıyor ve fırsat olduğunda direksiyon başına geçiyor -tıpkı birkaç hafta önceki Pirelli lastik testinde olduğu gibi.

Mercedes'in kendisine sunduğu son fırsat ise yapacağı tüm çalışmalardan daha özel: takım, Mick'i 14-16 Temmuz tarihlerindeki Goodwood Hız Festivali'nde babası Michael Schumacher'in 2011 sezonunda kullandığı W02'nin direksiyonuna geçiriyor!

Takımın geri dönüşünden bu yana kullandığı en zayıf araç olarak kayıtlara geçen W02, bir kez dahi podyum elde edemeyen tek Mercedes.

Goodwood'da direksiyon başına geçme fırsatı hakkında konuşan Mick, "Babamın 2011 sezonunda kullandığı aracın direksiyonuna geçmek mükemmel olacak -kısa bir sürüş yapacak olmama rağmen."

"Her şeyin ötesinde, eski nesil araçları deneyimlemek bile mükemmel, babamın bu araçla yarıştığını bilmek işleri daha da güzelleştiriyor. Duygusal bir sürüş olacak."

"Geçtiğimiz yıllarda babamın kullandığı Benetton ve Ferrari araçlarıyla sürüş yapacak kadar şanslıydım, ancak ilk kez bir Mercedes ile turlayacağım. Sürüşün ardından suratımda büyük bir gülümseme olacağından eminim."

Mercedes yedek pilotu Esteban Gutierrez de festivalde yer alacak; Gutierrez, iki sezon önce takımlar şampiyonluğunu getiren W12 ile sürüş yapacak.

Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, talks to colleagues in the team's garage

Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, talks to colleagues in the team's garage

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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